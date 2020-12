OMSZ

Énekelve, táncolva kívánnak boldog új évet a mentősök - videó

Az Országos Mentőszolgálat munkatársai heteket készültek a Facebookon megosztott felvételre, melyen a mentősök táncolva, "2021 Mentő indulóját" énekelve kívánnak boldog új évet.



Mint írják, mentésirányítók, mentőtisztek, mentőápolók, mentő-gépkocsivezetők, de még első gyermekével várandós hr-es bajtársnő is elszántan készült maradék szabadidejében, hogy a koronavírus okozta nehézségek ellenére is elkészülhessen a mentőszolgálat tradicionális, újévi videója. Az ország négy régiójában, heteken keresztül (még online órákon is) gyakorolták a koreográfiát.