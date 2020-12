Bűnügy

Rendszeresen drogozott és egy szektába is beállt az Újpesten rendőrt késelő férfi

Teljesen kiszámíthatatlan volt a viselkedése, ezért az egész utca rettegett M. Pétertől (†35), aki szenteste reggelén Újpesten egy 25 centis bajonettel támadt a járőrre. A feltehetőleg drog hatása alatt álló támadót végül a megsérült rendőr társa terítette le.



A Blikk szerint a férfi azt követően költözött vissza Délegyházáról édesanyja újpesti otthonába, miután felesége, a férfi rendszeres droghasználata miatt kiadta párja útját.



"Szerencsére már nem lakik Délegyházán, nem bírtuk, mert hol mosolygott, hol agresszív volt. Nagyon drukkoltunk, hogy az asszony dobja ki, mert tönkretette az ő és a pici életét is. A drog mellett mostanában valami szektába is beállt, s mondogatta, hogy a Covid elől elviszi oda a gyereket. Persze, az anyja észnél volt, kapásból nemet mondott" - szólalt meg a Blikknek egy, az utcában élő középkorú nő.



A lap azonban elérte a késelő volt élettársát is, aki azt állítja: "Péter nem volt rossz ember".



A Blikknek egyébként az ismerősök azt mondták, nem tartják kizártnak, hogy a férfi szenteste napján már annyira elkábította magát, hogy nem talált haza, vagy éppen azt hitte, a saját ajtajukon dörömböl, miközben egy idegen lakásba próbált bejutni.