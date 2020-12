Koronavírus-járvány

​Falus Ferenc: a beoltott is képes elkapni és továbbfertőzni, csak tünetei nem lesznek

Falus Ferenc szerint nagyon pozitív, hogy akik megkapták az oltást, azok közül senki még enyhe tünetekről sem számolt be eddig. A szakember úgy számolja, hogy nyár végéig el fog tartani az oltás ebben az ütemben.

Falus Ferenc volt országos tisztifőorvos szerint a briteknél észrevett, gyorsabban terjedő koronavírus mutáció azért kelt aggodalmat, mert még nem lehet sokat tudni róla. Ami biztosnak tűnik, hogy ez a koronavírus a megfertőzöttek 80 százalékát enyhe tünetekkel fertőzi meg, a többiek kerülnek kórházba, és jelenleg az új változat is követi ezt a szabályt - magyarázta az ATV Start című műsorban.



Ami szerencse, hogy a vakcinákra való érzékenysége úgy tűnik megmaradt. Az Orbán-kormány teljesítményét arról lehet majd lemérni, hogy januárra mekkora lesz az átoltottság, a hazai számokat össze lehet majd hasonlítani a külföldi adatokkal - állította a szakember.



Nagyon pozitív szerinte, hogy akik megkapták az oltást, azok közül még enyhe tünetekről sem számoltak be. A védőoltások bármelyikének sokkal kisebb a kockázata, mint a koronavírus miatti megbetegedésnek.



Az oltási terv kapcsán megjegyezte, hogy erről volt egy uniós megállapodás, hogy először az egészségügyi dolgozókat, majd az idősotthonokban lakókat, ezt követően pedig a kritikus infrastruktúrában lévőket kell oltani, majd később az egyéb társadalmi csoportokat. Falus szerint nyár végéig el fog tartani az oltás ebben az ütemben.



Elmondta, hogy akiket beoltottak, azok is képesek megfertőződni és továbbadni a vírust, de nem produkálnak tüneteket. Ezért továbbra is hordani kell a maszkot és tartani az egyéb intézkedéseket. Falus számításai szerint 3 millió embert kell beoltani, 2 millióan már átestek rajta.



Az influenza elleni oltást mindenkinek ajánlja, január végén még lesz 300 ezer oltás- ez csökkenteni a kockázatát a kettő egyszerre való elkapásának, valamint a védőintézkedések az influenza ellen is védenek.