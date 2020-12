Családpolitika

Novák Katalin: otthonfelújítási támogatás segíti a családokat januártól

A megváltozott munkaképességű vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülők a gyermekük életkorától függetlenül vehetik igénybe a támogatást. 2020.12.28

Januártól hárommillió forintos otthonfelújítási támogatás, februártól pedig kedvezményes otthonfelújítási kölcsön is segíti a családok otthonteremtési terveit - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter hétfőn az MTI-vel.



Novák Katalin a közleményben emlékeztetett: a legfeljebb 3 millió forintos otthonfelújítási támogatás azoknak a legalább egy gyermeket - 12 hetes magzati kortól 25 éves korig - nevelő vagy váró családoknak szól, amelyek meglévő otthonukat szeretnék korszerűsíteni. A támogatásból a kiadások teljes összegének maximum fele finanszírozható, anyagköltségre és munkadíjra fele-fele arányban.



A megváltozott munkaképességű vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülők a gyermekük életkorától függetlenül vehetik igénybe a támogatást - tette hozzá.



Azok, akik a felújításhoz nem rendelkeznek kellő mértékű önerővel, kedvezményes otthonfelújítási kölcsönt vehetnek igénybe: legfeljebb 6 millió forintot vehetnek fel maximum 10 éves futamidővel és 3 százalékos kamattal.



A feltételeknek megfelelő igénylőknek a kölcsön felvételét és a munkálatok befejezését követően kell elszámolniuk a számlákkal, hogy kölcsönösszegük az állami támogatásként járó maximum 3 millió forinttal csökkenjen. Erre egy teljes év áll majd a rendelkezésükre.



Emellett sok intézkedés az új otthont vásárló vagy építtető családokat is támogatja, ilyen az áfacsökkentés, a családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok) vásárolt vagy építtetett új otthonhoz kapcsolódó áfa-visszatérítés, a csokkal vásárolt használt vagy új ingatlanok illetékmentessége és a tetőtér beépítésének támogatása is.



Az otthonfelújítási támogatás lehetősége tovább bővíti a családok mozgásterét. A kormány a koronavírus-járvány alatt is kiemelten támogatja a családokat, nem szűkíti, hanem bővíti a családtámogatásokat és az otthonteremtési programot - olvasható a közleményben.