Koronavírus-járvány

Az oltásellenesek szerint senki sem kapott oltást, rajta van a kupak a fecskendőn - fotó

Magyarországon Kertész Adrienne kapta meg az első oltást 2020. december 26-án. Az erről készült fotót elemezte ki az internet népe. 2020.12.28 09:23 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, szombaton háromnegyed 9-kor megérkezett a Dél-pesti Centrumkórházba az első vakcinaszállítmány, amelyet rendőri felvezetéssel, hűtőteherautóval hoztak. A mínusz 80 Celsius-fokon tárolt oltóanyag sértetlenségét katonák ellenőrizték mielőtt bevitték az intézménybe, majd azonnal egy szintén mínusz 80 fokos hűtőbe rakták.



Elsőként az intenzív osztályokon szolgálatot teljesítő egészségügyi dolgozók kaptak a koronavírus elleni oltásból, egy osztályvezető főorvosnak adták be a legeslegelső koronavírus-védőoltást Magyarországon. Erről több fotó is készült, amelyen Szlávik János infektológus főorvos éépen beoltja a Pfizer és a BioNTech által kifejlesztett koronavírus elleni oltóanyaggal Kertész Adrienne osztályvezető főorvost a Dél-pesti Centrumkórházban.



Több sem kellett az oltáselleneseknek, máris felfedeztek egy "bakit" a fotón, miszerint a fecskendőről nem vették le a kupakot, valójában nem is oltottak be senkit. Az általunk megkérdezett egyik egészségügyi dolgozó viszont azt mondta: megkapta és minden profin zajlott.



Mutatjuk a kérdéses fotót nagyfelbontásban, nézze meg ide kattintva! Itt pedig a beoltott egyik egészségügyi dolgozó posztja:





Volt már hasonló példa az elmúlt hónapokban