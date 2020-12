Koronavírus-járvány

Merkely: az oltás a járvány megállításának legbiztonságosabb és leghatékonyabb módszere

Az oltás az új típusú koronavírus-járvány megállításának legbiztonságosabb és leghatékonyabb módszere - jelentette ki a Semmelweis Egyetem rektora szombat délután az M1 aktuális csatornának nyilatkozva.



Mekely Béla hangsúlyozta: az oltásnak semmilyen veszélye nincs. Az a kevés szövődmény - ami döntően helyi reakció - nem összehasonlítható azzal a tünetegyüttessel, amit az új típusú koronavírus okoz.



A rektor elmondta: a Semmelweis Egyetem klinikáin is - ahol az egészségügyi szakdolgozók és orvosok többsége szeretné az oltást - elkezdték beoltani az egészségügyi dolgozókat. Most azok kapják meg a védőoltást, akik közvetlenül a Covid-ellátásban dolgoznak az intenzív osztályokon és a sürgősségi betegellátásban, továbbá egyes speciális betegeket kezelő egészségügyi dolgozók.



Merkely Béla példaként említette, számos olyan fertőzött van az intézményükben, akik szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvednek. Ismert, hogy az új típusú koronavírus súlyosbítja a koszorúér-betegséget, sokszor heveny szívizom infarktust, szívizom elégtelenséget okoz. Emellett számos olyan beteget is kezelnek a kórházban, akiknek tüdőfelülete súlyosan károsodott és emiatt műtüdő kezelést kapnak.



A rektor megjegyezte, amikor a "betegellátásában minden kézre szükség van, akkor valóban az egészségügynek kell elsőnek lenni". Fontos, hogy az egészségügyi dolgozóknak biztonságot adjanak azáltal, hogy 95 százalékos védettséget kapnak a vírussal szemben.



Az egészségügyi dolgozók rendkívüli módon helytálltak - mondta Merkely Béla, de figyelmeztetett: egy apró hiba is megbetegedést, súlyos betegséget, akár halált okozhat körükben. Ha az egészségügyi dolgozóknak hosszú időn keresztül kell minden nap helytállni, "akkor egyedül az oltás az, ami meg tudja őket védeni" - fogalmazott.