Koronavírus-járvány

Dél-pesti Centrumkórház-főigazgató: az oltás biztonságos

Az oltás biztonságos, már nagy számban oltottak azzal a világon, és alig volt szövődmény - jelentette ki szombaton a közmédiának a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója.



Vályi-Nagy István örömét fejezte ki, hogy a 125 éves, eredetileg is fertőzőkórháznak épült Szent László kórházban, - amely a koronavírus-járványban "elsővonalas" intézmény volt, ahol a fertőzötteket ellátták - kezdték meg az oltások beadását Magyarországon.



Úgy látja, a kollégái részéről is erősödik a bizalom az oltás iránt.



A Dél-Pesti Centrumkórházba szombaton megérkezett oltóanyagok felét az ismétlőoltásig elteszik egy mínusz 80 Celsius-fokos hűtőbe. Az oltás előtt ki kell tölteni az információs lapokat, beleegyezési nyilatkozatokat. Az oltás után pedig 15-30 perces megfigyelés következik.



A főigazgató elmondta: első körben a Dél-Pesti Centrumkórház és a környező kórházak intenzív osztályain dolgozókat, majd a sürgősségin dolgozókat oltják, utána az általános osztályok dolgozóival folytatódik az oltás.



Vályi-Nagy István leszögezte: az oltás veszélytelen; és beadását követően 95 százalékban kialakul a védettség. Ezért arra buzdít mindenkit - kollégáit és a lakosságot is -, hogy oltassák be magukat.