Koronavírus-járvány

Szlávik János: maszkban látogassuk a rokonokat és nem javasolt a közös étkezés

Az egy háztartásban élő családok együtt karácsonyoznak, azzal nincs gond, és azzal sincs probléma, ha meglátogatjuk a családtagokat, átadjuk az ajándékot maszkban - mondta az Egyenes beszédben Szlávik János. Az egy estés lazítás kapcsán megjegyezte, hogy ez még nem fog harmadik hullámot eredményezni, de a szabályokat be kell tartani.



A probléma nem a rokonlátogatással, hanem a nagy közös étkezésekkel van, hiszen ott könnyen terjed a vírus. A karácsony este a közös étkezésről is szól, Szlávik János állítja, hogy most ez nem fér bele.



Nagyon kedvező hírnek tartja, hogy jön a vakcina, viszont sokan tartanak tőle, ezért feladatának érzi az oltás iránti bizalom felépítését.



307 ezren regisztráltak, ami Szlávik szerint se sok, de megjegyezte, hogy még itt sincs a vakcina. Amint itt lesz, többen fogják igényelni az orvos szerint.



Az oltáselleneseket arról kell meggyőzni, hogy a védőoltásoknak hosszútávú következményei elenyésző esetben vannak.



A mostani koronavírus oltással Szlávik szerint az embereknek a technológiával vagy a származási országgal van problémájuk. Felhívta a figyelmet arra, hogy a használt technológia már 10 éve ismert és kutatott, nagyon megbízható.



Sokkal inkább próbálják a biztonságot megteremteni azért, hogy az emberek azt érezzék, hogy biztonságban vannak, ezért mondták azt, hogy a súlyosan allergiásak várjanak az oltóanyaggal. Ő maga azt gondolja, nyugodtan be lehetne oltani mindenkit.