Oktatás

Vezetés: február 1-től folytatható az oktatás az SZFE-n

Az oktatás folytatását úgy kell megszervezni, hogy a tavaszi félév folyamán a 2020/2021-es tanév őszi félévének tanulmányi követelményei is teljesíthetők legyenek. 2020.12.23 16:18 MTI

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE) jelenleg oktatás nem végezhető, az csak 2021. február 1-től, a szükséges feltételek fennállása esetén folytatható. A Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriuma ezt december 21-i határozatában erősítette meg.



Az egyetem vezetőinek szerdai közleményében az is olvasható, hogy az oktatás folytatását - lehetőség szerint - úgy kell megszervezni, hogy a tavaszi félév folyamán a 2020/2021-es tanév őszi félévének tanulmányi követelményei is teljesíthetők legyenek. "Az SZFE vezetése ennek érdekében végzi munkáját és ehhez kéri minden egyetemi munkavállaló és a hallgatók együttműködését" - írták.



Az összegzés felidézi, hogy az oktatás leállításáról szóló korábbi, novemberi fenntartói döntést az SZFE Hallgatói Önkormányzata a bíróságon megtámadta. A bíróság végzése nem arról szól, hogy a fenntartó döntése jogszerűtlen. "A fenntartó és az SZFE vezetése megítélése alapján a jogi feltételek továbbra is, sőt, még határozottabban fennállnak az oktatás leállításáról" - tartalmazza a közlemény.



Mint írják, a szeptembertől zajlott jogszerűtlen épületblokád és az SZFE vezetőinek az épületből történt jogszerűtlen kizárása lehetetlenné tette az oktatást az egyetemen és azt is, hogy annak meglétét és az egyetem akkreditációjának megfelelő minőségét ellenőrizni lehetne.



"Az oktatás leállítása sajnos egyenes következménye volt az őszi jogszerűtlen cselekményeknek" - tartalmazza a közlemény.