Brexit

Januártól változnak a brit állampolgárok Magyarországra utazásának feltételei

Januártól változnak a brit állampolgárok Magyarországra utazásának feltételei

A Brexit következtében 2021 januárjától változnak azok a szabályok, amelyek alapján az Egyesült Királyság állampolgárai beléphetnek Magyarországra. 2020.12.23 MTI

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata tájékoztatót tett közzé a police.hu oldalon az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépésével összefüggésben, a brit állampolgárok státuszának megváltozása miatt módosult beutazási feltételekről.



Azt írták: az Egyesült Királyság állampolgárai és családtagjai tartózkodási jogát szabályozó 2020-as törvény alapján azok a brit állampolgárok és családtagjaik, akik 2020. december 31-e előtt érkeztek és tartózkodtak huzamosabb ideig Magyarországon, az uniós tagság folytán megszerzett jogaikat 2021. január 1-jét követően is megtarthatják. Kedvezményezetti státuszt igényelhetnek és kaphatnak, amelynek feltételeiről az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapján (oif.gov.hu) olvashatnak tájékoztatást.



Az Egyesült Királyság azon állampolgáraira és a szabad mozgás jogával nem rendelkező családtagjaira, akik jövő januártól nem jogosultak a kedvezményezetti státuszra, azok a szabályok érvényesek, amelyek megtalálhatók a http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/hataratlepessel-kapcsolatos-informaciok linken a "Nem az EU, Norvégia, Izland, Svájc vagy Liechtenstein állampolgárainak" szóló részben.



Az ORFK felhívta a figyelmet arra, hogy az Egyesült Királyság állampolgárai Magyarország területére vízummentesen utazhatnak be.



Az Egyesült Királyság 2016 júniusában tartott népszavazást követően 2017 tavaszán jelentette be kilépési szándékát az Európai Unióból, és 2020. január 31-én távozott a szervezetből.



2020. január 30-án az uniós tagországok kormányainak képviselőiből álló Tanács is végérvényesen elfogadta a Brexit-megállapodást, ezzel uniós részről is befejeződött a kilépés jóváhagyási folyamata. A megállapodás január 31-én közép-európai idő szerint éjfélkor lépett hatályba, és kezdetét vette a december 31-ig tartó átmeneti időszak. Ez az időszak a két fél megállapodása nyomán meghosszabbítható lett volna, de idén júniusban Nagy-Britannia nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel. Az uniós intézmények vezetői, valamint a brit miniszterelnök közös júniusi nyilatkozata szerint a londoni döntés értelmében a brit EU-tagság megszűnését biztosító megállapodás rendelkezéseivel összhangban az átmeneti időszak december 31-én véget ér.