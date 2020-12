Koronavírus-járvány

Szeptember 21-e óta 15 408 rendőri fellépés történt maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt

A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt kedden 276 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese online sajtótájékoztatón szerdán.



Kiss Róbert közölte: a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei hatályba lépése óta 15 408 rendőri fellépés történt szabálytalan maszkviselés miatt.



A keddi maszkviseléssel kapcsolatos intézkedések közül 248 a tízezernél több lakosú települések önkormányzati rendeleteiben meghatározott maszkviselési kötelezettségek be nem tartása miatt történt - ismertette. Hozzátette: a rendőrök közülük 106 embert figyelmeztettek, 84 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki és 58 feljelentést tettek.



Emellett a tömegközlekedési eszközökön és megállóhelyeken kedden 10, míg üzletekben és bevásárlóközpontokban 18 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt - közölte az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese.



Kiss Róbert kitért arra is, hogy a kereskedelmi üzletekre, a vendéglátóhelyekre, a szálláshelyekre, valamint a szabadidős létesítményekre vonatkozó korlátozó intézkedések megszegése eddig 653 rendőri fellépést vont maga után. Ebből 172 az üzemeltető vagy a tulajdonos szabályszegésével, 481 az üzletek, létesítmények nyitvatartásával és az üzletben tartózkodás tilalmával volt összefüggésben.



A kijárási tilalmat kedden 381-an szegték meg, a november 4-étől hatályos kijárási korlátozás, valamint a november 11-étől hatályos kijárási tilalom óta a rendőröknek 16 113 szabályszegővel szemben kellett intézkedniük - jegyezte meg.



Kiss Róbert szólt arról, hogy a Magyarországon átutazók ellenőrzésekor a rendőrök kedden 155 emberrel szemben léptek fel, a beutazási korlátozásokról szóló jogszabály szeptember 1-jei hatályba lépése óta 8513 átutazóval szemben intézkedtek.



Jelezte: kedden a rendőrök 11 099 alkalommal ellenőrizték személyesen a házi karanténban lévőket, 3719 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, így most 29 316 ember járványügyi megfigyelése, elkülönítése van hatályban, az online ellenőrzésre fejlesztett mobilalkalmazást 3926-an használják.



Az ügyeleti központ vezetőhelyettese kérdésre válaszolva elmondta, hogy bár a szentestére vonatkozó védelmi intézkedés december 24-én 20 óra és 25-én 5 óra között felmentést ad a kijárási tilalom alól, a kormányrendelet nem érinti a közterületi magatartási szabályokat, azaz a csoportosulás és a gyülekezés tilalma erre az időre is érvényben marad.



Kiss Róbert közölte, hogy az operatív törzs legközelebb december 28-án tart online sajtótájékoztatót.