Koronavírus-járvány

Meghalt 154 beteg, 1894-gyel nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 154, többségében olyan idős, krónikus beteg, akinek volt pozitív koronavírus-tesztje, és újabb 1894 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu szerdán.



A kormányzati portálon azt írták: 308 262-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma.



Az elhunytak száma 8616, a gyógyultaké 114 631.



Az aktív fertőzöttek száma 185 015. Az aktív fertőzöttek 18 százaléka, az elhunytak 20 százaléka, a gyógyultak 21 százaléka budapesti.



Kórházban 6727 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 495-en vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 29 316-an vannak, a mintavételek száma 2 549 464-re emelkedett.



Közölték: egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is tovább nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, a cél a lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések, amelyeket a kormány további egy hónapig meghosszabbított: a kijárási tilalom és a többi védelmi intézkedés is fennmarad január 11-éig.



Hozzátették: az egészségügyi védekezés fenntartása érdekében a kormány fél évvel meghosszabbította a járványügyi készültséget is.



Karácsony szentestéjére, december 24-ről december 25-ére virradó éjszakára a kormány felfüggesztette a kijárási tilalmat, és a magánrendezvények, családi összejövetelek 10 fős létszámkorlátjába a 14 év alattiak nem számítanak bele. Az esti kijárási tilalom szilveszterkor életben lesz.



A kormány keddtől felfüggesztette a Nagy-Britanniából érkező repülőjáratokat.



Tudatták azt is, hogy már több mint 300 ezren regisztráltak védőoltásra a https://vakcinainfo.gov.hu/ honlapon. Hangsúlyozták: a kormány minden lehetséges külföldi vakcina beszerzéséről tárgyal, eddig 17,5 millió adag oltóanyagot kötött le.



Hozzátették: elsőként a Pfizer-vakcina kapott európai gyógyszerhatósági engedélyt, azzal kezdődhetnek meg a védőoltások december végén, elsőként az egészségügyi dolgozókkal, a lakosság tömeges oltására 2021-ben kerül sor. A védőoltás ingyenes és önkéntes lesz.

A nyugdíjasoknak a posta decemberben kézbesíti azt a levelet, amelyben Müller Cecília országos tisztifőorvos tájékoztatja őket a regisztráció lehetőségéről.



Közölték: a családok és a vállalkozások érdekében a kormány a gazdaságvédelmi akcióterv kiegészítéséről rendelkezett: a hitel-visszafizetési moratóriumot fél évvel, július 1-jéig meghosszabbították, kiegészül a bértámogatási program, a kis- és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók iparűzési adója január 1-jétől a felére csökken, a gyermeket nevelő és gyermeket váró családokat 6 millió forintig kedvezményes, maximum 3 százalékos kamatozású lakásfelújítási kölcsönnel segíti a kormány.



Emlékeztettek: a kormány felfüggesztette az idősek vásárlási idősávját, hogy a karácsonyi bevásárlások idején ne legyen tumultus az üzletekben. A vásárlás során továbbra is kötelező a maszk viselése.



A kórházakban és idősotthonokban változatlanul látogatási tilalom van. Az egészségügyi dolgozók mellett a védekezésben résztvevő szociális dolgozók, a rendőrök, katonák és közszolgálati tisztviselők is díjmentesen használhatják a közösségi közlekedési eszközöket.



Este 8 óra és reggel 5 óra között továbbra is kijárási tilalom van érvényben, az üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - este 7 óráig maradhatnak nyitva.



A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatban eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek, a 10 ezernél több lakosú települések egyes, a polgármester által kijelölt közterületein a maszkviselés kötelező. Sportolás közben, valamint a parkokban, közterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.



Minden gyülekezés tilos. Az éttermek vendéget, a szállodák turistákat nem fogadhatnak. Minden rendezvény - köztük a kulturális események, karácsonyi vásárok - megtartása tilos. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. A szabadidős létesítmények - így a fitnesztermeket, fedett uszodák, múzeumok, könyvtárak, mozik és állatkertek, korcsolyapályák - használata tilos.



A téli szünetben takarítják az iskolákat, és ahol szükséges, a katonák fertőtlenítenek. Az általános iskolák január 4-én nyitnak, a középiskolákban egy hét digitális oktatás után várhatóan január 11-én folytatódik a hagyományos munkarend. Továbbra is marad a testhőmérséklet-mérés, és január elején a pedagógusoknak biztosított az ingyenes gyorsteszt.

Magán- és családi rendezvényeken legfeljebb tízen, temetésen maximum 50-en vehetnek részt. Esküvő csak lakodalom nélkül tartható meg.



A közterületi parkolás ingyenes. A kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló fizetés nélkül vehető igénybe este 7-től reggel 7 óráig.



Hangsúlyozták: Magyarországon mindenkinek jut kórházi ágy, ellátás, lélegeztetőgép, és a védelmi intézkedésekkel az a cél, hogy ez így is maradjon. A halasztható műtéteket felfüggesztették, bővült az ellátásba bevont kórházak és a koronavírusos betegek számára fenntartott kórházi ágyak száma.



A közösségi terjedés megfékezéséért továbbra is azt kérik, hogy mindenki kerülje azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsa a szociális távolságot, gyakran és alaposan mosson kezet.



Hozzátették: zajlik az ingyenes influenza elleni oltások beadása, a háziorvosok ellátása az influenza elleni védőoltással folyamatos.



Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (59 694) és Pest megyében (39 001) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (18 085), Borsod-Abaúj-Zemplén (17 747), Hajdú-Bihar (17 416) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (15 398). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (5944).