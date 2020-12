Koronavírus-járvány

A segélyhívó számok mellett applikáció és chates szolgáltatás is segíti a bajban lévőket

Az éjjel-nappal hívható segélyhívó számok mellett ez évtől applikáció és chates szolgáltatás is segíti a bajban lévőket - közölte az MTI-vel a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., amely kiemelte: idén a járványhelyzet miatt is többen hívták a lelkisegély-szolgálatokat, az ünnepi időszakban pedig még tovább nő a hívások száma.



Közleményükben rámutattak arra, hogy a pandémia nemcsak a testi, hanem a lelki egészséget is veszélyezteti. A járványhelyzet okozta bizonytalanság miatt a világban - így Magyarországon is - emelkedett a kapcsolati erőszakot és a lelki krízist elszenvedők száma - írták.



Megjegyezték: ezt fokozhatja a feszültebb ünnepi időszak, amit bizonyít a telefonos segítőszolgálatoknál tapasztalható decemberi hívásszám-emelkedés.



Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT) a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatainak nyújt segítséget, és szükség esetén gondoskodik az áldozatok kimenekítéséről, elhelyezéséről is. Akik pedig valamilyen okból lelki krízishelyzetbe kerültek, azok szintén a nap 24 órájában ingyenesen és anonim módon hívhatják a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének (LESZ) telefonszámát.



Azt írták: a járvány miatti korlátozó intézkedésekkel összefüggésben áprilisban megugrott a két szervezethez érkezett hívások száma a korábbi év azonos időszakához képest. Különösen nehéz a karácsony-szilveszter időszaka, ezért az OKIT és a LESZ segélyvonala az ünnepek alatt is éjjel-nappal működik (06-80-20-55-20, illetve 116-123, 06-80-810-600).



Segítséget kérni már nemcsak telefonon, hanem a www.kapcsoljegybol.hu oldalon is lehet, anonim módon, digitális nyomok nélkül, emellett a www.facebook.com/kapcsoljegybol felület, a teljes biztonsággal használható chatfelület és egy ingyenesen letölthető applikáció, a "Kapcsolj egyből" is segíti a krízishelyzetben lévőket.



A Széchenyi 2020 programban 2016-ban elindult Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése című projekt 1,16 milliárd forint európai uniós társfinanszírozással valósul meg. A projektgazda Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. kiemelt feladata a családbarát szemlélet társadalmi megerősítése, a családi összetartozás fontosságának tudatosítása mellett az emberkereskedelem és a kapcsolati erőszak áldozatainak segítése.