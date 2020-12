Jótékonyság

Rekordot döntött a Mikulásgyár gyűjtése

Rekordot döntött a Mikulásgyár gyűjtése, a jótékonysági szervezet 16 éves fennállása óta még soha nem halmozott fel annyi adományt, mint 2020-ban - közölte a Mikulásgyár kedden az MTI-vel.



A koronavírus-járvány következményeinek hatására még nyitottabbakká váltak az emberek a jótékonykodásra, az adományozók pedig tudták, hogy mire van szükségük a rászorulóknak. Ezt a következtetést lehet levonni azokból a számadatokból, amelyeket a Mikulásgyár tett közzé - olvasható a közleményben.



Mint írják, idén mintegy 14 tonnával több élelmiszer és higiénés termék gyűlt össze, mint tavaly, ehhez kapcsolódik még a postákon térítésmentesen feladott csaknem 6 tonnányi adomány is.



A jótékonykodók körülbelül 52 tonna konzervet, lisztet, cukrot, étolajat és száraztésztát, valamint több mint 3 tonna édességet és 3 tonna tisztítószert is hoztak. Az adományokat az ország 24 pontján, az Auchan áruházakban lehetett elhelyezni. A kimagasló eredményekben nagy szerepe volt a gyűjtőponthálózatnak, hiszen sokan már úgy vásároltak be, hogy abból azonnal adományoztak.



A számadatok még változnak, hiszen a németországi gyűjtőpontokról egyelőre nem minden adomány érkezett meg. Idén először Németországban is gyűjtöttek a Mikulásgyárnak. A Mikulásgyár nemzetközi akciójához csatlakoztak azok a magyar szervezetek is, amelyek az ott élő magyarságot fogják össze, ilyen például a Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége, a Müncheni Családok Klubja és a Nürnbergi Magyar Kultúregyesület.



Idén a legnagyobb adományt a Budapesti Rendőr-főkapitányság adta a Mikulásgyárnak, a szervezet több mint 6 tonna élelmiszerrel támogatta az akciót. A Mikulásgyár a gyűjtés folyamán mintegy 750-750 kilónyi adományt juttatott el az Igazgyöngy Alapítvány és az Oltalom Alapítvány részére.



Az összegyűlt adományokat a Magyar Vöröskereszt osztja szét rászorultsági alapon - áll az összegzésben.