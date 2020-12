Koronavírus

Több helyen elmarad az éjféli mise és a karácsonyi istentisztelet

Több nagyvárosban, például Győrben vagy olyan nagyobb közösségekben, ahol nem tudják garantálni a biztonságos részvételt a szertartásokon, zárva lesznek a templomok a ünnepek alatt. 2020.12.22 15:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több helyen elmarad december 24-én az éjféli mise, illetve 25-én az ünnepi istentisztelet, máshol regisztrációhoz kötik a részvételt, illetve korlátozzák a hívek számát a templomokban a koronavírus-járvány miatt.



Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkára az MTI-nek elmondta: a kijárási korlátozás karácsonyi feloldása lehetőséget ad az éjféli szentmisék megtartására, ennek ellenére azokat sok helyen nem vagy csak online tartják meg.



Nem lesz éjféli mise például Székesfehérváron, Debrecenben, Pécsen, mert ezekben a nagyvárosi székesegyházakban olyan sok hívő szokott részt venni a szertartáson, hogy lehetetlen lenne betartani a járványügyi szabályokat - mondta.



Kitért arra: a váci székesegyházban regisztrációhoz kötött a részvétel az éjféli misén, amelyet a Duna televízió élőben közvetít.



Sok helyen előesti, úgynevezett vigília szentmisét tartanak, illetve karácsony első és másodnapján lesznek szertartások - ismertette az MKPK titkára.



Tóth Tamás azt kérte, mindenki tájékozódjon a helyi egyházközség szertartásairól.



Hangsúlyozta, a karácsonyi ünnep idején sok mise közül választhatnak a hívek, 25-én és 26-án általában több szertartást is tartanak a katolikus templomokban.



Azt kérte, hogy akik veszélyeztetettek, esetleg betegnek érzik magukat, válasszák inkább a televíziós közvetítést vagy valamelyik online szertartást.



A templomokban kötelező a maszkhasználat és a távolságtartás a nem egy háztartásban élők között - mondta, hozzátéve, az elmúlt hónapokban kialakult a szentmisék biztonságos megtartásának a rendje, az emberek értik és betartják a szabályokat.



A Magyarországi Református Egyház (MRE) kommunikációs szolgálata azt közölte: az istentiszteletek megtartásáról a helyi lelkészek döntenek, a hívek tőlük kérhetnek, illetve a gyülekezetek honlapján találhatnak tájékoztatást az ünnepi szertartások rendjéről.



Az MRE zsinatának elnöksége azt kérte a gyülekezetektől, hogy csak azokban a templomokban tartsanak istentiszteletet, ahol eleget tudnak tenni a járvány miatt bevezetett előírásoknak. A szertartásokat csak fertőtlenített, kiszellőztetett templomban lehet megtartani, a híveknek kötelező maszkot viselniük és négyméteres távolságot tartaniuk egymástól. Az elnökség azt is javasolta, hogy csak előzetes regisztrációval engedjenek be híveket a templomba.



Azokat a gyülekezeteket, amelyek nem tudják biztosítani a biztonságos kereteket, arra kérték, hogy tartsanak szabadtéri vagy online istentisztelet.



Az Evangélikus Információs Szolgálat tájékoztatása szerint az istentiszteletek megtartásáról az evangélikus egyházban is a gyülekezeti elnökségek döntöttek. Az evangélikus gyülekezetekben 24-én több helyen a templom előtt tartják a szertartást, de olyan közösség is van, amelyik erdőben. Karácsony első és másodnapján sok templomban regisztrációhoz kötik a részvételt az istentiszteleten, máshol online szertartást tartanak.

Több nagyvárosban, például Győrben vagy olyan nagyobb közösségekben, ahol nem tudják garantálni a biztonságos részvételt a szertartásokon, zárva lesznek a templomok a ünnepek alatt.



A hívektől az evangélikus egyház is azt kéri, hogy tájékozódjanak a szertartásokról a gyülekezet honlapján, közösségi oldalán.