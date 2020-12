Koronavírus

Országos tisztifőorvos: óriási lépés az első vakcina engedélyezése a járvány kezelésében

Óriási lépésnek nevezte a pandémia kezelésében a koronavírus elleni első vakcina engedélyezését az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvánnyal szembeni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília jelezte: az Európai Gyógyszerügynökség hétfőn Európára, így Magyarországra is kiadta az első oltóanyagra vonatkozó engedélyt. Közölte, az első vakcinaszállítmány a két ünnep között érkezik Magyarországra, ebből várhatóan december 27-étől ötezer egészségügyi dolgozó oltására lesz lehetőség.



Az egyéni védelem a második oltás beadását követő hetedik napon válik teljessé, népegészségügyi szempontból jó eredmény, azaz a pandémia megfékezése a társadalom több mint 60 százalékának beoltásával érhető el - fogalmazott.



A tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy mivel egyszerre 4-5 millió embert egyszerre nem, csak fokozatosan lehet védetté tenni, ezért továbbra is be kell tartani a higiéniai szabályokat és "az ünnepeket is kellő mértékletességgel, a találkozások minimalizálásával kell eltöltenünk".



Bővebben hamarosan!