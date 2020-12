Koronavírus

Négymillió forint értékű eszközadomány érkezett a Heim Pál gyermekkórházba

A dolgozók és a betegek életét is szeretnék megkönnyíteni a Katolikus Karitász által négymillió forint értékben biztosított, a mindennapokat segítő eszközökkel. 2020.12.22 13:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Koszticsák Szilárd

Négymillió forint értékű eszközadomány: hűtők, mosó- és szárítógépek, mikrohullámú sütők és porszívók érkeztek kedden a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács (NHKT), illetve a Katolikus Karitász jóvoltából.



Az átadón Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, az NHKT elnöke közölte: a Karitatív Tanács tagszervezetei veszélyhelyzet idején Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanáccsá alakulnak, feladatuk kibővül; a járvány első és második hullámában is számos támogatást nyújtottak az intézményeknek.



A Heim Pál gyermekkórház részére tavasszal gépjárműveket adtak át, rövid távú, majd később hosszú távú használatra - idézte fel az államtitkár. A kórház dolgozóinak munkáját méltatva hangsúlyozta: a dolgozók és a betegek életét is szeretnék megkönnyíteni a Katolikus Karitász által négymillió forint értékben biztosított, a mindennapokat segítő eszközökkel.



Több mint negyven nagy értékű eszköz érkezett a kórházba, mosogató- és szárítógépek, és sok tucat kisebb értékű eszköz, köztük mikrohullámú sütő - sorolta, arra is kitérve, a támogatásra azért kerülhetett sor, mert az NHKT 1357-es telefonszáma továbbra is megmaradt.



Soltész Miklós megköszönte a karitatív szervezetek egész éves kitartó munkáját, köszönetet mondott a támogatóknak, az egészségügyi intézményekben szolgálatot teljesítő katonáknak és rendőröknek, az egészségügyi dolgozóknak, megjegyezve, hogy járványellenes munkájukra jövőre is számítanak.



Kovács Erika, a gyermekkórház stratégiai és minőségügyi igazgatója a felajánlásokat megköszönve azt mondta: a kórház mindennapi működésében szükséges gépeket kaptak; a Covid-osztály minden kórterembe külön hűtő és a szülők által használható háztartási gépek kerülnek - sorolta.



Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója Ferenc pápa szavait is idézve az összefogás erejét méltatta. Példaként említette az egészségügyi és szociális intézményeknek adományozott maszkokat, kesztyűket, fertőtlenítőszereket. A kórháznak átadott eszközök segítik a gyermekek gyógyulását - jelezte.