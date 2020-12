Koronavírus

Gulyás: december 27-től megkezdik az egészségügyi dolgozók oltását

December 27-től megkezdik az egészségügyi dolgozók oltását, pillanatnyilag 5500 vakcina érkezése biztos az EU-ból, de az azt követő napokban újabb szállítmányok várhatók - közölte keddi online sajtótájékoztatóján a Miniszterelnökséget vezető miniszter.



Gulyás Gergely a kormányinfón hozzátette: az oltásban a koronavírus-megbetegedetteket ellátó kórházak intenzív osztályán dolgozók élveznek elsőbbséget.



Megismételte: a kormány minden oltóanyaggyártóval tárgyal, így Kínával és Oroszországgal is. Reméli, ha a kínai vakcinát engedélyezik, onnan is jelentős szállítmányok jöhetnek.



A cél az, hogy hatékony, ellenőrzött oltóanyag álljon rendelkezésre - hangoztatta, egyúttal tudatta: a kormány eddig összesen 17,5 millió adag oltóanyagot kötött le.



Gulyás Gergely mindenkit kért, hogy ha szeretne részt venni az oltásprogramban, regisztráljon a vakcinainfo.gov.hu oldalon. Ezt eddig már több mint 300 ezren tették meg, a cél pedig az, hogy minél többen oltassák be magukat.



Egyértelmű fordulat következett be a koronavírus-fertőzés hazai terjedésében, úgy tűnik, Magyarország túl van a járvány második hullámának csúcspontján a fertőzéseket tekintve - mondta. Reményét fejezte ki, hogy 7-10 nappal az elhalálozások száma is követni fogja a fertőzöttek számában bekövetkezett csökkenést.



A miniszter kiemelte: a vírus egész Európában terjed; Európa-szerte vagy fenntartották az eddigi intézkedéseket, vagy szigorítottak.



Jelezte: a kormány továbbra is - legalább január 11-ig - fenntartja az elrendelt védelmi intézkedéseket. Ugyanakkor egy éjszakára, szentestére kivételt tesznek, így a kijárási tilalmat a csütörtökről péntekre virradó éjjelre felfüggesztik - mondta a miniszter, megjegyezve: a 10 fős létszámkorlátba a 14 év alattiak nem számítanak bele.



Mindenkit kért azonban a szabályok betartására, hangsúlyozta ugyanis, az eddigi fegyelmezettség nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a vírus magas fertőzésszám mellett is kontroll alatt volt tartható.



Beszámolt továbbá arról, hogy Magyarország semmilyen személyszállító repülőgépet nem fogad Nagy-Britanniából, hasonlóan az EU-tagállamok többségéhez.



A miniszter beszélt a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseiről is, amelyek - mondta - azt szolgálják, hogy a következő nehéz hónapokat a vállalkozások és a családok túl tudják élni, és alkalmasak is arra, hogy a nehéz helyzetben lévők pluszforráshoz jussanak.



Gulyás Gergely közlése szerint a kormány legfontosabb gazdaságvédelmi döntése, hogy 2021. június 30-áig a jelenlegi feltételekkel meghosszabbítják a hitelmoratóriumot, vagyis aki 2020. március 18-a előtt vett fel hitelt, annak van lehetősége a fizetési kötelezettség felfüggesztésére.



Hozzátette: jelenleg 2,6 millió család jogosult erre, és 56 százalékuk, majdnem 1,5 millió család igénybe is veszi a moratóriumot. Ez a teljes hitelállomány - ami 6500 milliárd forint - több mint 54 százalékát, 3600 milliárd forintot érint - tette hozzá.

Elmondta: 987 ezer vállalkozó jogosult a hiteltörlesztési moratóriumra, 48,5 százalékuk élt is ezzel, vagyis majdnem félmillió vállalkozásnak segítenek ezzel. Szavai szerint a teljes hitelállománynak - ami 10 300 milliárd forint - 41,7 százalékára - 4300 milliárd forintnyi állományra - áll fenn a moratórium.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány döntését megelőzően a bankok által a hiteltörlesztési moratóriummal kapcsolatban küldött tájékoztató leveleket tárgytalannak kell tekinteni. A kormány döntése világos: aki fenn akarja tartani a hitelmoratóriumot, annak semmit nem kell tennie, hogy a törlesztését felfüggesszék - jelentette ki.



Hozzátette: arról is döntött a kormány, hogy jövőre a kis- és közepes vállalkozások, egyéni vállalkozások iparűzési adója január 1-jétől a felére csökken, ezzel 150 milliárd forintot hagynak a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknál. A döntés azokra a vállalkozásokra terjed ki, amelyeknél a bevétel nem haladja meg a négymilliárd forintot és 250-nél kevesebb a dolgozójuk.



Gulyás Gergely emlékeztetett: 2011-ben az önkormányzatok 460 milliárd forinthoz jutottak az iparűzési adóból, 2019-ben pedig majdnem 800 milliárd forinthoz. Jelezte: a kormány döntése, amivel 150 milliárd forintot hagynak a vállalkozásoknál, azt eredményezi, hogy 2017-es, 2018-as szinten részesülnek az önkormányzatok az iparűzési adóból, azaz a 2011-es állapotokhoz képest így is több mint 50 százalékkal nagyobb lesz a bevételük.



Jelezte: a 25 ezer fő alatti önkormányzatoknál automatikus lesz a kompenzáció, a nagyobb településeken "nyitottak a tárgyalásra". Hangsúlyozta: közös érdek az önkormányzatok működőképessége, és jó lenne, ha a viták nem kizárólag pártpolitikai vonalak mentén zajlanának. Kiemelte: közös érdeke a magyar államnak, beleértve az önkormányzatokat is, hogy a vállalkozások ezt a nehéz időszakot a lehető legnagyobb mértékben éljék túl.



A kormány döntött arról is, hogy a gyermeket nevelők, gyermeket váró családok megsegítése érdekében hatmillió forintig legfeljebb 3 százalékos kamatozású lakásfelújítási kölcsönt adnak, ennek a fele vissza nem térítendő támogatás.



Felhívta a figyelmet: rendkívül fontos a munkahelyek megtartása, a legfontosabb eredménye a kormánynak, hogy a nehéz gazdasági helyzetben is majdnem 4,5 millión dolgoznak Magyarországon, majdnem 900 ezerrel többen, mint a 2010-es kormányváltáskor.