Bűnügy

Vádat emeltek egy időseket kifosztó borsodi bűnbanda tagjai ellen

Kifosztás, lopás és annak kísérlete miatt vádat emelt a Szarvasi Járási Ügyészség hét büntetett előéletű borsodi férfi ellen. A bűnbanda közműszolgáltatók képviselőjének kiadva magát 29 idős embert károsított meg országszerte - tájékoztatta a Békés Megyei Főügyészség kedden az MTI-t.



A 24 és 51 év közötti férfiak 2018 áprilisa és 2020 februárja között több, lakóhelyüktől távoli, Csongrád-Csanád, Pest, Békés, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Bács-Kiskun, Nógrád és Hajdú-Bihar megyei településen fosztogattak - írták.



A helyszínekre hozzájuk nem köthető személygépkocsikkal utaztak. Többnyire villanyóra-leolvasásra hivatkoztak, és jellemzően 11 ezer forintos túlfizetésre hivatkozva bírták rá az egyedül élő, beteg, idős - 76 és 91 év közötti - sértetteket arra, hogy az általuk felkínált 21 ezer forintból visszajáró összeg miatt elővegyék a pénzüket.



Előfordult, hogy az odaadott tízezrest hamisnak minősítették vagy elszakították, így vették rá a sértetteket, hogy ne a pénztárcájukból adjanak nekik bankjegyet, hanem elővegyék a spórolt pénzüket.



A bűncselekményeket 2-4 bandatag követte el, megbeszélték, ki a sofőr, ki a figyelő és ki megy be a sértetthez.



Miután kifigyelték a pénz helyét, az egyik elkövető kisebb műszaki probléma vagy az elektromos berendezés ellenőrzésének ürügyével elterelte az idős ember figyelmét, míg társa elvette a pénzt. Volt, ahol néhány tízezer forintot, de olyan helyszín is, ahonnan kétmilliót zsákmányoltak. Ahonnan tudták, az arany ékszereket is elvitték.



Az elkövetőkre az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozta - olvasható a közleményben.