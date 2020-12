Koronavírus

Immunológus: a mellékhatás kötelező, ezzel végzünk aktív immunizálást

Akkor hatásos a koronavírus elleni oltás, ha mellékhatása van. Ez jelzi, hogy a szervezet immunrendszere teszi a doglát, védekezik a kórokozó ellen. 2020.12.22 09:08 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az oltás nem magánügy, ha nem adatjuk be, nem lehet megfékezni a járványt - mondta az InfoRádiónak Falus András immunológus. Az akadémikus szerint nem igaz, hogy a vakcina sebtében készült, és a veszélyes mellékhatásokra is elenyésző az esély.



Falus András szerint ha a társadalom 10-20, legfeljebb 30 százaléka fog élni az oltás lehetőségével, egyértelmű annak a veszélye, hogy nem fog kialakulni az a szintű védettség, ami leállítaná a járványt. Ehhez ugyanis 60-70 százalék lenne szükséges.



Kiemelte: a mellékhatás nemhogy veszélyes, hanem kötelező, ezzel ugyanis egy aktív immunizálást végzünk. Ha nem alakul ki egy helyi kis gyulladás, ha nem fáj a szúrás helye másnap és pirosodik meg, netán nem lesz hőemelkedés, akkor sikertelen az oltás. A sejteknek ugyanis meg kell tanítaniuk az immunrendszert emlékezni - a szónak az immunológiai értelmében - arra, hogy itt egy veszélyes kórokozóval áll szemben. Készenlétben tartva a memóriasejteket egy következő baktérium vagy vírus megjelenésére az eredményes védekezéshez - magyarázta a szakember.



A nem kívánt mellékhatások, mint például az, hogy az illető felkarja - ahová az injekciót kapta - a vártnál jobban fáj, nem bírja felemelni, hosszabb ideig tart a gyulladás, esetleg a nyirokcsomók is megduzzadnak, átlagosan 50 emberből 1-nél fordul elő, vagyis 2 százaléknál, ami soknak tekinthető. Ennél súlyosabb mellékhatás, mint mondjuk átmeneti érzéketlenség az érintett területen, a magas láz, nagyjából minden 10 000-dik emberből 1-nél jelentkezik, de olyan, hogy valakinek allergiás, úgynevezett anafilaxiás, életre is veszélyes tünete legyen, az 5 millió emberből 1-nél fordul csak elő.