Koronavírus

Országos tisztifőorvos: Magyarország felkészült az oltóanyag beadására

Magyarország felkészült a koronavírus elleni oltóanyag beadására, minden tárgyi feltétel adott a vakcina kezelésére, tárolására - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján hétfőn.



Müller Cecília elmondta: az Európai Gyógyszerügynökség várhatóan engedélyezi és elérhetővé teszi a vakcinát az Európai Unió országainak mai ülésén. Ha ez megtörténik, néhány nap múlva megkezdik az egészségügyi dolgozók oltását.



Az első szállítmányban jelképes, közel 5 000 ember oltására elég mennyiség érkezik, ezt követően még az idén várnak újabb vakcinamennyiséget, a későbbiekben pedig folyamatos beszállítással számolnak - mondta az országos tisztifőorvos.



Hozzátette: ha az egészségügyi dolgozók igényeit kielégítették, tovább haladnak az oltási tervnek megfelelően. Először a Dél-pesti Centrumkórházban, később 25 telephelyen adják be az oltást.



Müller Cecília szólt arról is: a jelenlegi kutatások szerint a kifejlesztett oltóanyagok hatékonyak az új vírusvariánsok ellen is.



