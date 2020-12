Koronavírus

Szentestére felfüggesztik a kijárási tilalmat

A kormány úgy döntött, hogy szentestére, azaz december 24-éről 25-ére virradó éjjelre felfüggeszti a kijárási tilalmat - jelentette be a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a hétfői online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert elmondta: a kormány döntése értelmében a magánrendezvények, családi rendezvények 10 résztvevős korlátját továbbra is úgy kell érteni, hogy abba nem számítanak bele a 14 év alatti gyermekek.



A kormány arról is döntött, hogy hétfő éjféltől, azaz december 22-én 0 órától megtiltja az Egyesült Királyságból érkező személyforgalmú repülőgépek leszállását, beleértve az üzleti célú magánrepülőgépekét is. Az áruforgalom zavartalanul folyik - tette hozzá.



Kiss Róbert beszámolt arról is, hogy a hétvégén a rendőrök a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 770 ember ellen intézkedtek, közülük 700-zal szemben azért, mert a tízezer lakosúnál nagyobb településeken megszegték a maszkviselésre vonatkozó önkormányzati rendeletet.



Tömegközlekedési eszközökön és a megállókban a szabálytalan maszkviselés miatt nyolc esetben, az üzletekben és a bevásárlóközpontokban pedig 62 emberrel szemben intézkedtek, mert nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot.



A védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei hatálybalépése óta 14 888 intézkedés történt a maszkviselés figyelmen kívül hagyása miatt - tette hozzá.



Elmondta azt is, hogy egy üzletet zárattak be hét napra: december 18-án egy tiszadobi gazdaboltban - többszöri ellenőrzés során - a tulajdonos egyik alkalommal sem viselte a maszkot. A jogszabály hatálybalépése óta 101 létesítményt, üzletet, szolgáltatóegységet zártak már be a rendőrök ideiglenesen.



A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 627 rendőri intézkedésre volt szükség, ebből 168 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 459-ben pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására és az üzletben tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.



Kiss Róbert közölte: a hétvégén 1400 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a kijárási és a közterületi magatartási szabályok megsértése miatt, közülük 1322-en ténylegesen megszegték a kijárási korlátozást, 78-an pedig nem tartották be a kutyasétáltatás 500 méteres körzetére vonatkozó szabályt. A november 4-én hatályba lépett kijárási korlátozás és a november 11-étől érvénybe lépett kijárási tilalom ellenőrzése óta 15 436 esetben intézkedtek.



A hétvégén a Magyarország területén átutazás szabályainak megsértése miatt 471-szer intézkedtek a rendőrök. A beutazási korlátozásról szóló kormányrendelet szeptember 1-jei hatálybalépése óta 8270 alkalommal intézkedtek a rendőrök a szabályok megsértőivel szemben.

Kiss Róbert elmondta azt is, hogy a hétvégén 13 081 hatósági házi karantént rendeltek el. Jelenleg 32 486-an vannak hatósági házi karanténban, közülük 3951-en regisztráltak az online ellenőrzésre fejlesztett mobilalkalmazásra. A rendőrök 49 015 helyszíni ellenőrzést tartottak a hatósági házi karanténban levőknél a hétvégén.



A járvánnyal összefüggésben március óta 505 büntetőeljárás indult, eddig 99 gyanúsítottat hallgattak ki.