Egészségügy

Így lesznek nyitva karácsonykor a gyógyszertárak

A karácsonyi ünnepek alatt az egészségügyi szolgáltatók, így a gyógyszertárak is ügyeleti rendben látnak el szolgálatot - közölte az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) hétfőn az MTI-vel.



A december 24-én is nyitva tartó gyógyszertárak nem a szokásos pihenőnapi munkarendjük szerint, hanem általában 12 óráig tartanak nyitva. December 25-én és 26-án kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást - írták.



December 31-én általában 14 óráig lesznek nyitva a gyógyszertárak, január 1-jén pedig kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják az ellátást.



Az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról az OGYÉI honlapján lehet tájékozódni - áll a közleményben.