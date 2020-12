Koronavírus-járvány

Nem kell félni a vírustól, az akut szív- és érrendszeri panaszokkal orvoshoz kell fordulni

Az akut szív- és érrendszeri panaszokkal orvoshoz kell fordulni - mondta a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet főigazgatója az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.



Andréka Péter arról, hogy sokan attól félnek, megfertőződhetnek a koronavírussal a kórházakban, azt mondta: az intézményekben a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Emberi Erőforrások Minisztériuma szigorú eljárásrendjeit követik, amelyek azt a célt szolgálják, hogy minimálisra csökkenjen a kórházi megfertőződés esélye.



Minden járóbetegnek még belépés előtt megmérik a lázát, kikérdezik panaszairól, ellátják őket háromrétegű sebészi maszkkal és lefertőtlenítik a kezét.



Mindent elkövetnek a másfél méteres távolság megtartásáért, az ambulanciákra a betegek előzetes időpontegyeztetés után érkeznek, amit igyekeznek tartani. Arra is törekednek, hogy minél kevesebbet kelljen a betegeknek kórházba járniuk, így amikor időpontot kapnak, a panaszos betegeknek a lehető legtöbb szükséges vizsgálatot elvégzik - mondta a főigazgató.



Hozzátette, a panaszmentes, csak kontrollra érkező betegeiknél telefonos konzíliumot tartanak, vizitjüket pedig átütemezik.



Andréka Péter hangsúlyozta: a sürgősségi ambulancián minden beteget ellátnak akár járóbetegként, akár mentővel érkezik.



Kitért arra: vannak olyan szív- és érrendszeri betegségek, amelyekkel ha azonnal nem fordulnak orvoshoz a betegek, az életüket veszélyeztetik. Ilyen panaszok a szegycsont mögötti, bal karba, torokba sugárzó mellkasi fájdalom verejtékezéssel, nehézlégzéssel, de a hirtelen jelentkező lábfájdalom a végtag elfehéredésével is akut verőér-elzáródás tünete lehet.



Andréka Péter arról is beszélt: a koronavírus-járvány miatti átcsoportosítás intézetükben négy orvost és három ápolót érint, akik megértették és elfogadták a helyzetet.