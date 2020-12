Koronavírus-járvány

Szlávik: egyértelműen életmentőek az oltások

Az Egyesült Államokban már két hasonló hatásmechanizmussal működő oltóanyagot törzskönyveztek, amelyeket a következő hetekben továbbiak követhetnek és ezek a világ több országába eljuthatnak. 2020.12.19 13:33 MTI

A koronavírus elleni oltások egyértelműen életmentőek, hiszen nemcsak a járványt, hanem a súlyos szövődményeket és a haláleseteket is megakadályozhatják - mondta a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa szombaton az M1 aktuális csatornának nyilatkozva.



Szlávik János jó hírnek nevezte, hogy az Egyesült Államokban már két hasonló hatásmechanizmussal működő oltóanyagot törzskönyveztek, amelyeket a következő hetekben továbbiak követhetnek és ezek a világ több országába eljuthatnak.



A főorvos azt tanácsolta, hogy mindenki aki teheti és a rizikócsoportba tartozik, oltassa be magát, amint lehetséges, hiszen csak ezzel tudja megvédeni magát a koronavírus-fertőzés súlyos szövődményeitől.



Magyarország az Európai Unió tagjaként nagyon sokféle oltóanyagot próbál beszerezni, az embereknek pedig nagyon kellene bízniuk azokban az oltóanyagokban, amelyeket az európai és a magyar gyógyszerhatóságok engedélyeznek - fejtette ki.



Szlávik János hangsúlyozta, hogy ezeket a vakcinákat megfelelően megvizsgálják, az eddig megjelent hírek alapján pedig szinte valamennyi előtörzskönyvezett oltóanyag hatásos, mellékhatásai pedig csak a szokásosak: bőrpír, hőemelkedés, enyhe fájdalom az oltás helyén.



A főorvos megjegyezte, természetesen nem zárható ki, hogy valaki érzékeny az oltóanyagra, "borzasztó ritkán előfordul az allergiás reakció, ilyenkor azonban az egészségügyi személyzet megoldja a problémát".



Szólt arról is, hogy míg az influenza elleni oltások hatékonysága csak 70-80 százalék, a koronavírus elleni vakcináké több mint 90 százalék. Ráadásul valamennyi oltóanyag esetében igaz, hogy ha meg is fertőződik valaki az oltás ellenére, szinte biztosan nem alakul ki nála súlyos betegség és nem hal bele a fertőzésbe - tette hozzá.



Szlávik János közölte: a járvány jelenleg továbbra is az úgynevezett platófázisban van Magyarországon, a védőoltás pedig már tényleg kézzelfogható közelségben, így a jövő év elején elkezdődhetnek a tömeges oltások.



Megjegyezte, a koronavírus-fertőzés kezelésére igazán hatékony gyógyszer nem létezik, de vannak olyan készítmények és beavatkozások, amelyek együttes használatával valamilyen hatást el lehet érni a betegek gyógyulása érdekében.



A főorvos az év végi ünnepekre kitérve kiemelte: amennyiben a családtagok maszkot használnak, megfelelő távolságot tartanak és fertőtlenítést végeznek, biztonságosak lehetnek a kisebb, tíz részt vevő alatti rokonlátogatások, azonban a maszkhasználat nélküli közös nagy vacsorák, rendezvények már veszélyt jelentenek.