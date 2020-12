Koronavírus-járvány

Meghalt 189 beteg, 4045-tel nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 189, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 4045 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu szombaton.



A kormányzati portálon azt írták: 300 022-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 7914-re emelkedett, a gyógyultak száma 93 323.



Az aktív fertőzöttek száma 198 785. Az aktív fertőzöttek 18 százaléka, az elhunytak 20 százaléka, a gyógyultak 23 százaléka budapesti.



Kórházban 7295 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 538-an vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 44 010-en vannak, a mintavételek száma 2 480 804-re emelkedett.



Kiemelték: egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is tovább nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. Továbbra is a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme a cél. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések, amelyeket a kormány további egy hónappal, január 11-ig meghosszabbított. A kormány fél évvel meghosszabbította a járványügyi készültséget is. A karácsonyi ünnepekre vonatkozó szabályokról december 21-én lesz döntés, az esti kijárási tilalom szilveszterkor is életben lesz.



Már több mint 200 ezren regisztráltak védőoltásra a https://vakcinainfo.gov.hu/ honlapon. A nyugdíjasok decemberben kapják meg a levelet a regisztráció lehetőségéről.



A kormány mindent lehetséges külföldi vakcina beszerzéséről tárgyal, eddig 17,5 millió adag oltóanyagot kötött le. Ha meglesz a megfelelő és a hatóságok által engedélyezett vakcina, az oltási terv szerv szerint oltanak majd. A védőoltás ingyenes és önkéntes lesz.



A karácsonyi bevásárlási tumultus elkerüléséért az idősek vásárlási idősávját felfüggesztették. Az időseket arra kérik, lehetőleg kerüljék a zsúfolt üzleteket, ha tehetik, kérjék hozzátartozójuk segítségét a bevásárláshoz.



Az idősotthonokban és a kórházakban változatlanul látogatási tilalom van érvényben.



Az egészségügyi dolgozók mellett a védekezésben igazoltan részt vevő szociális dolgozók, a rendőrök, katonák és közszolgálati tisztviselők is díjmentesen használhatják a közösségi közlekedési eszközöket.

Este 8 óra és reggel 5 óra között továbbra is kijárási tilalom van érvényben. Ez alól csak igazolt munkavégzéssel lehet mentesülni.



Az üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - este 7 óráig maradhatnak nyitva. A rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek, a kijárási tilalom szabályai mellett.



A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek.



Minden gyülekezés tilos. Az éttermek vendéget, a szállodák turistákat nem fogadhatnak. Minden rendezvény - köztük a kulturális események, karácsonyi vásárok - megtartása tilos. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. A szabadidős létesítmények, különösen a fitnesztermek, fedett uszodák, múzeumok, könyvtárak, mozik, állatkertek és korcsolyapályák használata tilos.



A középiskolák és egyetemek digitális munkarendre tértek át.



A téli szünetben takarítják az iskolákat, és ahol szükséges, a katonák fertőtlenítenek. Az általános iskolák január 4-én nyitnak, a középiskolákban egy hét digitális munkarend után várhatóan január 11-én folytatódik a hagyományos munkarend. Továbbra is marad a testhőmérséklet-mérés, és január elejétől a pedagógusok önkéntesen és ingyenesen jelentkezhetnek a mentőszolgálat gyorstesztelési pontjain. Ha egy óvodában vagy iskolában megjelenik a vírus, az operatív törzs dönt a szükséges intézkedésről.



Lezárult a célzott csoportos tesztelés 3. köre is. Az elmúlt hetekben elvégzett összesen 430 ezer gyorsteszten a teszteltek kevesebb mint 2 százaléka bizonyult fertőzöttnek.



Az egészségügyi és szociális intézmények továbbra is igényelhetik a gyorsteszteket.



Magán- és családi rendezvényeken (például születésnapon) legfeljebb 10-en, temetésen maximum 50-en vehetnek részt. Esküvő csak lakodalom nélkül tartható meg.



A közterületi parkolás ingyenes. A kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló fizetés nélkül vehető igénybe este 7-től reggel 7 óráig.



A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, amelyekben nem tartják be az előírásokat, bezárja. A katonák az ország több városában támogatják a rendőrök munkáját és több kórházban tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat.



"Magyarországon mindenkinek jut kórházi ágy, ellátás, lélegeztetőgép, és a védelmi intézkedésekkel az a cél, hogy ez így is maradjon" - írták. A halasztható műtéteket felfüggesztették, az ellátásba bevont kórházak és a koronavírusos betegeknek fenntartott kórházi ágyak száma bővült.

A közösségi terjedés megfékezéséért továbbra is azt kérik, kerüljék az emberek azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsák a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossanak kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, szigorúan tartsa be. Akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, telefonon értesítse háziorvosát.



Az influenza elleni ingyenes oltások beadása folyik.



A kormány további gazdaságvédelmi és családvédelmi intézkedéseken is dolgozik - közölték.



Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (58 454) és Pest megyében (38 076) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (17 827), Borsod-Abaúj-Zemplén (17 402), Hajdú-Bihar (16 928) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (15 015). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (5742).