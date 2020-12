Koronavírus-járvány

Tesztközpont nyílt a ferihegyi repülőtéren

Mostantól a Liszt Ferenc-repülőtéren is lehetőség van koronavírusteszt elvégzésére; a Budapest Airport és a Universal Medical Hub a 2B Terminálon alakított ki tesztelési lehetőséget, ahol bárki - nem csak utasok - kérheti PCR teszt vagy antigéngyorsteszt elvégzését.



A Budapest Airport pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írták, a koronavírus-tesztközpont a budapesti repülőtér 2B terminál érkezési szintjén, a mindenki által elérhető földi oldalon nyílt. A tesztközpont mellett található információs pultnál bárki tájékozódhat a tesztelés folyamatáról, a tesztelni érkezők eligazítását pedig a terminál több pontján is hoszteszek segítik.



A PCR tesztet időpontfoglalás nélkül lehet elvégeztetni, az eredményről pedig a tesztet követő 24-48 órán belül elektronikus értesítést kapnak a szűrést igénybe vevők. A szűrőállomáson antigéngyorsteszt elvégzésére is van lehetőség, amelynek eredményéről a tesztelést követő 15-20 percben, szintén e-mailben tájékoztatnak - közölték.



A tesztek elvégzéséhez előzetes bejelentkezés nem, csupán online regisztráció szükséges, amit okostelefon vagy számítógép segítségével bárki megtehet. Ezt követően a felhasználó e-mailben megkapja azt a QR-kódot, amelyet a helyszínen, érintésmentesen beszkennelhet, és azonnal megkapja a sorszámát. A váróterületen sorszámhívókat is kihelyeztek, így a távolságtartás betartásával és sorban állás nélkül lehet várakozni. A regisztráció során a felhasználó online kifizetheti a PCR teszt összegét - a hatóságilag meghatározott 19 500 forintot -, elősegítve a gördülékenyebb ügyintézést - olvasható a közleményben.