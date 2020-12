Ünnep

A miskolci Fidesz kifogásolja, hogy nem jár karácsonyi jutalom az önkormányzati dolgozóknak

Szaloncukorból és pezsgőből nem lehet gyerekeket ruházni, nem lehet gyógyszert venni, nem lehet az önkormányzat által megemelt lakásbérleti díjakat és letéteket fizetni. 2020.12.18 14:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A miskolci önkormányzati munkavállalók, a miskolci önkormányzati cégeknél dolgozók jól megérdemelt karácsonyi jutalmukat nem kapják meg, helyette egy engesztelő levelet, szaloncukrot és pezsgőt kaptak a baloldali városvezetéstől, amely csak így becsüli meg dolgozóit - mondta Nagy Ákos, az önkormányzat fideszes frakcióvezetője sajtótájékoztatón, pénteken.



Mint mondta: Miskolc baloldali városvezetése tévedett, mert rosszul ítélte meg a helyzetet, rosszul osztotta be Miskolc bevételeit, rosszul menedzselte az elmúlt évben a város ügyeit.



Hozzátette: szaloncukorból és pezsgőből nem lehet gyerekeket ruházni, nem lehet gyógyszert venni, nem lehet az önkormányzat által megemelt lakásbérleti díjakat és letéteket fizetni.



Szólt arról is, hogy baloldali városvezetés szerint karácsonyi jutalomra nincs pénz, de van a meghirdetett üvegzseb helyett a baloldali képviselők álláshalmozásának finanszírozására, "a családtagok, barátok, ismerősök álláshoz juttatására százmilliós nagyságrendben".



Az előző városvezetés úgy adta át a kasszát, hogy még tavaly is volt pénz jutalomra, ahogy az azt megelőző években is mindig - közölte.



A mostani városvezetés "gyakran hivatkozik a terhes örökségre", ám tény, hogy a jelenlegi polgármester és csapata tízmilliárdos nagyságrendű adóbevételt, rekordalacsony munkanélküliséget örökölt, plusz az uniós pénzek is megérkeztek a folyamatban levő, az előző városvezetés által kiküzdött fejlesztésekre.



Ebből Veres Pál jelenlegi polgármester asszisztálásával a mindent maguknak akaró baloldali képviselők, többmilliárdos hiányt, többmilliárdos új hitelállományt, szemétben úszó domboldalakat, drasztikusan romló közbiztonságot és közegészségügyet, sodródó várost kreáltak. Mindössze egy év alatt - tette hozzá.