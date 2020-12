Környezetszennyezés

6500 liter olajszármazékot szállítottak el a szigetszentmiklósi szennyezés helyszínéről

Eddig mintegy 6500 liter olajszármazékot szállítottak el a szigetszentmiklósi szennyezés helyszínéről - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint vákuumszivattyús eszközök segítségével folyik tovább az olajszármazékok eltávolítása a víz felszínéről.



Mint írták: továbbra is nagy erőkkel dolgoznak a szigetszentmiklósi olajszennyezés kárelhárításán a Közép-Duna-völgyi (KDVVIZIG, Budapest), az Észak-dunántúli (ÉDUVIZIG, Győr) és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG, Szolnok) munkatársai, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF, Budapest) koordinálásával.



A tájékoztatás szerint csütörtökön folytatódott az ideiglenes kármentesítő út kiépítése. A már biztosított szakaszon munkába állt a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kotrója, mely nagy távolságról is ki tudja emelni a szennyezett anyagokat; feladata a már levágott, olajos vízi növényzet és a szennyezett iszap eltávolítása.



A szakemberek mintát vettek a talajból. Egyelőre úgy tűnik, a gyors beavatkozásnak köszönhetően csak a felszín közelében észlelhető a szennyezés, de a pontosabb eredmények érdekében laboratóriumi vizsgálatokat végeznek - ismertették.



Arról is beszámoltak, hogy csütörtökön megtekintette a kárelhárítási munkákat Nagy István agrárminiszter.



Közölték, a kárelhárítási munkák befejezésével a terület a kármentesítésre alkalmas állapotba kerül ugyan, de ez esztétikailag még kifogásolható állapotot, "munkaterületet" jelent.



Az OVF hétfőn tájékoztatott arról, hogy szombaton telefonos lakossági bejelentés érkezett a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságra arról, hogy Szigetszentmiklóson, a Tebe sor és a Rév sor kereszteződésénél lévő csapadékvíz-csatorna kifolyónál és a nádasban olajszennyeződés nyomai látszanak. Az önkormányzati kezelésben lévő csatorna a Ráckevei (Soroksári)-Dunába (RSD) torkollik. A vízügyi szakemberek sikeresen útját állták a Ráckevei-Dunát veszélyeztető olajszennyeződésnek, megkezdték a helyreállítást. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a szennyezés miatt feljelentést tett, a rendőrség nyomozást indított ismeretlen tettes ellen - közölték.