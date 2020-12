Koronavírus-járvány

Hadházy Ákos megpróbált bejutni a szekszárdi kórház Covid-osztályára - videó

Megpróbált szerdán bejutni Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a szekszárdi Balassa János Kórház Covid-osztályára, hogy személyesen tájékozódjon a bent lévő állapotokról.



A politikus elmondta, hogy három hete írásban is bejelentkezett a kórház főigazgatójánál, de semmilyen választ nem kapott az intézményvezetőtől. Nehezményezte, hogy tavasszal Orbán Viktort körbevezették, aki bejelentés nélkül érkezett.



A képviselő nem is tudott bejutni a kórházba, előbb a portás, majd kórházi dolgozók akadályozták meg ebben. Elmauer Szilárd kórházparancsnok jogszabályokra hivatkozva szintén elutasította Hadházy belépését. Ezután patthelyzet alakult ki, Hadházy próbált rést találni a a többfős sorfalon, de nem sikerült bejutnia.



Csütörtökön az operatív törzs sajtótájékoztatóján Galgóczy Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője leszögezte: a kórházakban a látogatási tilalom továbbra is érvényben van, ez járványügyi intézkedés, amely alól a csak a haldoklóknál és a szülő nőknél van kivétel, itt köteles csak biztostani az intézmény a látogathatóságot.