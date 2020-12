Élelmiszerbiztonság

Budapesti házhoz szállító étterem működését függesztette fel a Nébih - videó

A higiéniai hiányosságokon túl 25 kilogramm nyomon követhetetlen, valamint lejárt minőségmegőrzési idejű állati eredetű alapanyagot is találtak az ellenőrök a Pudravka Tech Kft. létesítményében. 2020.12.17 11:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Élelmiszerbiztonsági kockázatot is jelentő szabálytalanságok miatt azonnali hatállyal felfüggesztették egy budapesti vendéglátóipari egység tevékenységét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei - közölte a Nébih csütörtökön.



A közlemény szerint a higiéniai hiányosságokon túl 25 kilogramm nyomon követhetetlen, valamint lejárt minőségmegőrzési idejű állati eredetű alapanyagot is találtak az ellenőrök a Pudravka Tech Kft. létesítményében; ezek megsemmisítését elrendelték.



A mennyezet és a falak az egység egészében koszosak, porosak, pókhálósak voltak, a főzőtérben a plafon festékrétege közvetlenül az olajsütő felett hullott - közölte a hivatal. A berendezések (például hűtők, munkaasztalok, dagasztógép) környezetében és közvetlenül alattuk is zsíros, fekete koszt láttak az ellenőrök, a padló takarítatlansága az egész egységre jellemező volt. A dolgozóknak a higiénikus kézmosáshoz szükséges kellékek nem álltak rendelkezésre.



A hivatal arra is kitért, hogy külön hulladéktároló helyiséggel a létesítmény nem rendelkezett, a konyhai hulladékot elszállításig a sütő-főző térben, nyitott hordókban tárolták. Zöldség-gyümölcs előkészítő helyiség hiányában a tisztítatlan fokhagyma, valamint a zsákos vöröshagyma a húselőkészítőben kapott helyet.



Az egység a jogsértések maradéktalan kijavítása után, a hatóság újabb helyszíni szemléjét követően folytathatja csak tevékenységét.



Az eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van - tájékoztatott a Nébih.