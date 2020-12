Koronavírus

Titokban feloldották a látogatási tilalmat az idősotthonokban

Maszkviselés, lázmérés, távolságtartás és kézfertőtlenítés mellett a látogatónak nyilatkozni kell, hogy nincsenek covidos tünetei és 14 napon belül nem érintkezett igazolt fertőzöttel.

Müller Cecília és Kásler Miklós titokban feloldotta a bentlakásos szociális intézmények, így az idősotthonok látogatási tilalmát is, de erről a közvéleményt elfelejtették tájékoztatni - írta meg a Népszava.



Hozzáteszik: a keddi vírustájékoztatóban még az szerepelt, hogy "a kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van", holott a két vezető már december 8-án aláírta "A szakosított szociális intézményekben élők kapcsolattartására vonatkozó javaslatok" címet viselő ajánláscsomagot. Ebben a járványügyi készültség ideje alatt javasolt megoldások között külön fejezet foglalkozik a "személyes látogató" fogadásával és az intézmény elhagyásának lehetőségével, ami kimondatlanul is a teljes ki- és bejárási tilalom végét jelenti a lap szerint.



Az ajánlás alapján maszkviselés, lázmérés, távolságtartás és kézfertőtlenítés mellett a látogatónak nyilatkozni kell, hogy nincsenek covidos tünetei és 14 napon belül nem érintkezett igazolt fertőzöttel, de a találkozás biztonságos helyének kiválasztásában szabad kezet ad az otthonok vezetőinek. Az országos tiszti főorvos elismeri, hogy a megoldásoknak erős korlátot szabnak az épületek adottságai, ezért több ajánlást is tesz.



Különösen méltányolható helyzetekben eddig is elhagyhatták az otthont a bentlakók, bár azt még Müller Cecília is elismeri, hogy "a felmentés nincs szabályozva", pedig "karácsony közeledtével ez különösen fontos". Ezért azt javasolja, 72 óránál rövidebb kint tartózkodás után 10 napig különítsék el az intézménybe visszatérő idős embert, ha ennél hosszabb ideig marad távol, akkor két negatív PCR tesztet kell bemutatnia - teszi hozzá a Népszava.