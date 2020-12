Koronavírus-járvány

NNK: csak Szolnokon nő a vírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben

A szennyvíz vizsgálata mindazokról információt ad, akik ürítik a kórokozó örökítőanyagát, így a tüneteket mutató fertőzöttek mellett a tünetmentes fertőzöttek számáról is. 2020.12.15 06:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A legtöbb településen továbbra is stagnál vagy enyhén csökken a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, emelkedő tendenciát csak Szolnokon figyeltek meg - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) az 50. heti adatok alapján hétfőn.



Az NNK honlapján közzétett tájékoztatás szerint az átlagosnál magasabb az örökítőanyag-koncentráció Eger, Szolnok és Szombathely esetében. Csökken azonban a koncentráció Békéscsabán, Debrecenben és Szegeden. Ezzel Debrecenben és Szegeden ismét alacsony szintre esett vissza ez az érték - ismertették.



Beszámoltak arról, hogy a szennyvíz vizsgálata mindazokról információt ad, akik ürítik a kórokozó örökítőanyagát, így a tüneteket mutató fertőzöttek mellett a tünetmentes fertőzöttek számáról is.



"Az eredmények továbbra is kedvező tendenciát mutatnak, ugyanakkor ennek fenntartása érdekében fontos a megelőző intézkedések betartása, különösen a karácsonyi időszakban" - írták.



Az NNK arra hívta fel a figyelmet, hogy csak a magukat egészségesnek tartó, tüneteket nem mutató emberek álljanak munkába, menjenek közösségbe, különösen tekintettel az egészségügyi, szociális és oktatási intézmények dolgozóira.



"Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát" - figyelmeztettek.