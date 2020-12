Leszállítottak egy magyar párt egy amerikai gépről, mert a 2 éves kislányukon nem volt maszk - videó

Leszállítottak egy magyar párt a United Airlines egyik járatáról, mert nem tudták ráadni a maszkot kétéves kislányukra: a gyermek rázta a fejét, és kezével eltakarta az arcát - számolt be az esetről a Fox News. Az utaskísérők végül távozásra szólították fel a családot. A család eleget tett a felszólításnak és leszálltak a Denver-Newark járatról.



Az édesanya az egész esetről felvételt készített, amit Twitter-oldalán meg is osztott. A nő traumatikusnak és megalázónak nevezte az esetet. A légitársaság erre úgy reagált: a járványügyi szabályokat alkalmazták, de felvették a kapcsolatot a családdal, és vizsgálják az esetet.

Today we got kicked off of a United flight going from Denver to Newark because our 2yo would not "comply" and keep her mask on. Go see the full IGTV on my Instagram @elizfulop 😷 pic.twitter.com/KXCICsBSMj