Jótékonyság

AM: az év végéig a legtöbb rászoruló háztartásba eljut a szociális tűzifa

Minden évben kiemelt figyelmet fordít a kormányzat arra, hogy a rászorulóknak legyen mivel fűteni a téli időszakban. 2020.12.14 15:01 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Szociális tüzelőanyag program keretében az idei évben is lehetősége nyílt a nélkülöző családoknak tűzifához jutni, amelyhez a kormány 5 milliárd forint támogatást biztosít. A tűzifa 80 százaléka még az ünnepek előtt eljut az igénylőkhöz - közölte az Agrárminisztérium (AM) hétfőn az MTI-vel.



Közleményük szerint minden évben kiemelt figyelmet fordít a kormányzat arra, hogy a rászorulóknak legyen mivel fűteni a téli időszakban.



A Szociális tüzelőanyag programban az idén az állami erdőgazdaságok 1919 kistelepülésen összesen 206 ezer köbméter tűzifát juttatnak a rászorulóknak. Ennek legnagyobb része tölgy, akác vagy bükk, azaz kemény faanyag, míg kisebb részben nyár és egyéb puhább szövetű faanyag. A legtöbb igény, mintegy 50 ezer köbméter a Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében gazdálkodó Nyírerdő Zrt.-hez érkezett. Nagy mennyiséget, mintegy 33 ezer köbmétert biztosít az ország északkeleti hegyvidéki részében gazdálkodó Északerdő Zrt. is.



Kiemelték: ahogy az elmúlt évben, úgy az idén is a pályázatokat már nyár végén kiírták, hogy az előző évben megtermelt, száraz és ezért nagyobb fűtőértékű tűzifát kaphassák a rászorulók. Az önkormányzatok és az állami erdőgazdaságok közös munkájának köszönhetően az ünnepek előtt az igényelt mennyiség legnagyobb részét, összesen 165 ezer köbméter fát kiszállítanak a településekre. Ahol igény volt rá, ott az erdőgazdaságok a szállításban is segítséget nyújtottak az önkormányzatoknak.



A program 9 éve indult, és az ötezernél kisebb lakosságszámú településeken élők tüzelőanyag felhasználásához járul hozzá. Ez alatt az időszak alatt az állami erdőgazdaságok több mint egymillió köbméter, fenntartható módon kezelt erdőkből származó tűzifát biztosítottak az igénylő önkormányzatok számára, hogy minden évben minél többen meleg otthonban tölthessék az ünnepeket és a téli időszakot - tette hozzá az AM.