Koronavírus-járvány

NNK: jövőre indulhat el a tömeges oltás Magyarországon

Decemberben már érkezhet kis mennyiségben koronavírus elleni oltóanyag Magyarországra, de a lakosság tömeges oltása majd 2021-ben kezdődhet meg - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.



Galgóczi Ágnes egy kérdésre válaszolva emlékeztetett arra, hogy a lakosság koronavírus elleni oltásának biztosítására Magyarország több gyártónál összesen 17,5 millió oltóanyagot kötött le. Folyamatosan nyomon követik az oltóanyagok engedélyeztetési folyamatát, és jelenleg úgy tűnik, hogy a Pfizer vakcinája kaphatja meg leghamarabb az Európai Gyógyszerügynökség engedélyét, így ez lesz először felhasználható tömeges oltásra.



A járványügyi adatokat ismertetve a szakember elmondta, az elmúlt 24 órában 3470 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 283 870 főre emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. Meghalt 165 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 7130-re nőtt. A gyógyultak száma is folyamatosan emelkedik, jelenleg 82 546, de még mindig 7667 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 605-en vannak lélegeztetőgépen.



A világon meghaladja a 72 milliót a koronavírus-fertőzéssel regisztráltak száma, és elhunyt több mint 1,6 millió ember. Európában a szigorú járványügyi intézkedések ellenére sem csökken az esetszám - közölte az osztályvezető.



Magyarországon továbbra is a járvány lassítása és az egészségügyi rendszer működőképességének megőrzése a cél - hangsúlyozta a szakember, ezért mindenkit arra kért, tartsa be a járványügyi intézkedéseket és a higiénés rendszabályokat.



A kormány a zsúfoltság csökkentése érdekében felfüggesztette az idősek vásárlási idősávját - emlékeztetett Galgóczi Ágnes, és azt tanácsolta az időseknek, kerüljék azokat az időszakokat, amikor sokan tartózkodnak az üzletekben, gyógyszertárakban, és tartsák be a járványügyi intézkedéseket, különösen a maszkviselésre vonatkozó előírásokat.



Kérdésre válaszolva közölte, az idősek interneten, a vakcinainfo.gov.hu oldalon és a posta által ütemterv szerint kézbesített levél visszaküldésével egyaránt regisztrálhatnak a koronavírus elleni védőoltásra.



A járvány "plató fázisa" több hétig is eltarthat, amennyiben mindenki betartja a járványügyi intézkedéseket, az esetszámok lassú csökkenése várható - mondta az osztályvezető.