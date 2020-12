Demonstráció

SZFE - Módosították a tanév rendjét, nem érvénytelen a félév az egyetemen

Február 1-től 19-ig pótolható lesz az első félévben felvett órák november 27. és december 12. közé eső része, valamint az elmaradt vizsgákat is le lehet tenni. 2020.12.14 11:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Módosította a tanév rendjét a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) vezetése, ennek értelmében nem érvénytelen a félév az intézményben, de november 27. és január 31. között nincs oktatás az egyetemen. A hallgatók és az oktatók közössége elutasítja a tanév rendjének módosítását.



Az egyetem vezetése szombaton az SZFE honlapján tette közzé a tanév rendjének módosításáról szóló tájékoztatót, amelynek értelmében február 1-től 19-ig pótolható lesz az első félévben felvett órák november 27. és december 12. közé eső része, valamint az elmaradt vizsgákat is le lehet tenni.



A vezetés szerint a tanév rendjének módosítása lehetővé teszi a hallgatók számára az őszi szemeszterben elmaradt tanegységek utólagos teljesítését, valamint a tavaszi szemeszterre tervezett tanegységek akadálytalan felvételét és teljesítését.



Az SZFE hallgatói hétfőn azt közölték, hogy a hallgatók és oktatók közössége elutasítja a tanév rendjének módosítását. Mint írják, az SZFE vezetősége felismerte, hogy a dokumentáltan megtartott tanórákat és kurzusokat nem lehet meg nem történtnek tekinteni, így már csak két hét érvénytelenítéséhez ragaszkodnak.



Hangsúlyozzák, hogy a digitális oktatásra való átállás zökkenőmentesen történt, ahogyan november 27-ig, úgy a szorgalmi időszakból fennmaradó két hétben is zajlott az oktatás a felfüggesztés ellenére.



A hallgatók és oktatók közössége értelmetlennek látja a tavaszi szemeszter meghosszabbítását, amelyet az új vezetőség másfél hónappal később kezdene el és másfél hónappal később fejezne be.



"A tanév rendjét kizárólag jogszerűen kinevezett rektori feladatokat ellátó személy módosíthatná, a Színház- és Filmművészeti Egyetemnek azonban jelenleg nincs törvényesen megbízott akadémiai vezetője, a rendelkezést így az egyetem hallgatói és oktatói semmisnek tekintik" - olvasható a közleményben.