BKV-buszbérlés: A nyertes cég szerint jóhiszeműen és kellő gondossággal jártak el a pályázat beadásakor

A BKV által hat használt autóbusz bérlésére kiírt közbeszerzésen nyertes cég közlése szerint a pályázat beadásakor jóhiszeműen és kellő gondossággal jártak el, mindenben eleget tettek a kiíró követelményeinek.

A CR-Facilities Zrt. az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében azt írta: azokkal a kijelentésekkel ellentétben, amelyek "fiktív" cégként állítják be a társaságot, az igazság az, hogy a cég Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, és "valamennyi közvetlen tulajdonosa Magyarországon szintén jogszerűen működő társaság".



Hat busz bérbeadására vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárásban nemzetközileg elismert, multinacionális szakmai partner bevonásával pályáztak - közölte a CR-Facilities, majd úgy fogalmaztak: "cégünk a pályázat beadásakor jóhiszeműen és kellő gondossággal járt el, meggyőződésünk szerint mindenben a kiíró által előírt követelményeknek eleget tettünk".



A cég kiemelte, árképzésük miatt - "amely a legalacsonyabb volt" - nyerték meg a pályázatot.



A bérleti szerződés ideje 12 hónap volt, a teljes bérleti díjbevétel "mindössze" 85,7 millió forint, amely több mint hétmillió forinttal kedvezőbb a második helyezett ajánlatánál - írták.



A cég közleménye szerint az általuk megvásárolt és 90 százalékban kifizetett buszok leszállítását a nemzetközi eladójuk jogellenesen megtagadta, így a szerződés teljesítése ellehetetlenült. Erről késedelem nélkül értesítették a pályázat kiíróját.



"Jogkövető magatartásunkat igazolja, hogy a lehetetlenülés bejelentésével egyidejűleg meghiúsulási kötbért is fizettünk" - írta a CR-Facilities, közölve azt is, hogy a nemzetközi eladójukkal szemben haladéktalanul megindítják a polgári és büntetőeljárást káraik megtérítésére.

Az ügy előzménye, hogy az Mfor.hu november 18-án azt írta: a BKV április végén írt ki közbeszerzési eljárást használt, dízelüzemű alacsonypadlós, csuklós autóbuszok bérlésére, és a nyertes CR-Facilities Zrt. még egy évet sem tudhat maga mögött, hiszen idén május 11-én alapították, és pontosan 7 nappal azelőtt, május 18-án jegyezte be a cégbíróság, hogy lejárt volna a BKV tenderének ajánlattételi határideje.



A Magyar Nemzet december 2-án arról írt, hogy a szóban forgó bérleti szerződés összértéke az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetmény alapján nettó 342,72 millió forint. Az ügy egyik érdekességének nevezték, hogy a CR-Facilities többségi tulajdonosa egy ciprusi székhelyű offshore-cég, az Agrina Holdings tulajdonában van.



A BKV szintén december 2-án közleményében tudatta: a társaság felügyelőbizottsága elvégezte a vizsgálatot a közbeszerzési eljárással kapcsolatban, és az eljárás dokumentumai alapján megállapították, hogy az eljárás előkészítése, illetve a közbeszerzési eljárás lefolytatása a hatályos közbeszerzési törvény és a végrehajtására vonatkozó rendeletek előírásainak, valamint a BKV Zrt. társasági beszerzési szabályzatának megfelelően, az átláthatóság biztosításával történt.



Kiemelték: a közbeszerzési törvény rendelkezése szerint a BKV köteles a legkedvezőbb ajánlatot adó gazdasági társasággal szerződést kötni.



Ugyanakkor azt is tudatták, hogy a nyílt közbeszerzési eljárásban nyertes CR-Facilities Vagyongazdálkodó Zrt. és a BKV Zrt. között október 30-án létrejött egyéves, határozott idejű szerződés felmondása azonban megtörtént, a szerződés hatályát veszti, a BKV nem köt több szerződést a céggel.