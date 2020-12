Koronavírus-járvány

NNK: a zsúfoltság elkerülése miatt függesztették fel az idősek vásárlási idősávját

A zsúfoltság elkerülését és a megfelelő távolságtartást segíti az idősek vásárlási idősávjának felfüggesztése - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NKK) járványügyi főosztályvezetője szombaton a közmédiának.



Galgóczi Ágnes közölte, a szombattól érvényes intézkedés azt jelenti, hogy a gyógyszertárakban, élelmiszerboltokban és drogériákban a nyitva tartási idő alatt bármikor bárki vásárolhat.



Felhívta a figyelmet azonban arra, hogy a járványügyi szabályokat továbbra is be kell tartani.



Az idősáv felfüggesztésével együtt arra kérte az időseket, hogy lehetőség szerint akkor menjenek boltba, amikor kisebb a zsúfoltság, vagy vásárlásaikhoz kérjenek segítséget családjuktól.



A szakember emlékeztetett, hogy péntektől a posta megkezdte a nyugdíjasok számára annak az adatlapnak a kiszállítását, amellyel jelezhetik a koronavírus elleni védőoltásra vonatkozó igényüket.



Ezen kívül az interneten bárki regisztrálhat a vakcinainfo.gov.hu oldalon - tette hozzá Galgóczi Ágnes.



Magyarország felkészült az oltóanyagok szállítására, fogadására, és kijelölték az oltópontokat. Az oltási terv elkészült, először azok kapják meg a vakcinát, akik a járványügyi védekezésben részt vesznek - jegyezte meg.



Galgóczi Ágnes hozzátette: Magyarország folyamatosan figyelemmel kíséri a vakcinafejlesztéseket, -kutatásokat.



Több olyan vakcina is van, amelynek dokumentációját az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA) benyújtották törzskönyvezésre - tette hozzá.



Hozzátette: tudomása szerint a Pfizer/BioNTech gyógyszercég által kifejlesztett vakcina áll legközelebb az európai engedélyeztetéshez, már beadták az EMA-hoz a szükséges dokumentációt, így várhatóan december végén az oltóanyag megkaphatja a törzskönyvet.

