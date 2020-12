Beruházás

Új gazdája lesz az egykori lipótmezei elmegyógyintézetnek

A tervek szerint ötéves, bentlakásos, nemzetközi középiskola fog működni az egykori Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet II. kerületi épületében. A Hűvösvölgyi úton található, 1868-ban elmegyógyintézetnek épült intézményt 2007-ben zárták be, azóta üresen áll. 2020.12.12 10:46 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Országgyűlés törvényalkotási bizottságában december 10-én elfogadott módosító javaslatból derül ki, hogy a Közép-európai Oktatási Alapítvány vagyonkezelésébe kerülhet a II. kerületi, Hűvösvölgyi út 116. szám alatti épület, amely egykor az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetnek (OPNI) adott otthont.



A Közép-európai Oktatási Alapítvány létrehozását a kormány nevében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Szijjártó Péter 2020. november 10-én benyújtott (T/13660. számú) törvényjavaslatban kezdeményezte. Az alapítvány feladata egy középiskola megalapítása, amely "nevelési-oktatási intézménynek, nemzetközi iskolának minősül", "egy új, regionális iskolázású, a magyar és a szomszédos államokból érkező tanulók számára köznevelési intézmény", és kollégiummal is rendelkezik.



A törvényjavaslat szerint az új iskola tandíjat fog szedni, azonban szociális okokból a tanulók tandíjmentességet kaphatnak. Az intézmény ösztöndíjprogramokat is működtethet. A tervezett új középiskoláról ezt olvashatjuk a dokumentumban: "A létrejövő oktatási-nevelési intézmény a tervek szerint 4+1 előkészítő évfolyamon biztosítana kiemelt színvonalú, középfokú oktatást a diákok számára. Az intézmény "boarding school" (bentlakásos iskola) jellegéből fakadóan a magas színvonalú képzés nyújtása mellett nevelési tevékenységet is végez, a tantermen kívüli foglalkozások a közép-európai (kiemelten Kárpát-medencei) identitás erősítése szellemében kerülnek kialakításra, a programok keretében a magyar és regionális értékek, kultúra és hagyományok ismeretének átadása kulcselemként szerepel".



Ez az intézmény tehát, mint a vagyonjuttásáról szóló előterjesztésből kiderül, az OPNI egykori épületében fog működni - számolt be róla a pestbuda.hu.



A II. kerületi, Hűvösvölgyi út 116. szám alatti, 40 hektáros parkban fekvő kórházépület 2007 óta áll üresen. Az épület maga eleve elmegyógyintézetnek épült, Budai Magyar Királyi Országos Tébolyda néven 1868. december 6-án nyitotta meg kapuit háromszáz beteggel.



A kormány 2007-ben döntött a kórházi ágyak csökkentéséről és az értékes telken lévő kórházépületek teljes kiürítéséről. Ennek esett áldozatul az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet is. A betegeket kiköltöztették, az orvosokat és az ápolószemélyzetet szélnek eresztették, az épület pedig azóta is üresen áll és egyre rosszabb állapotban van.