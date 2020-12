Közlekedés

Ötször több vonat közlekedik vasárnaptól Kecskemét és Hetényegyháza között

Ötször több vonat közlekedik Kecskemét és Hetényegyháza között a december 13-án életbe lépő új vasúti- és buszmenetrend szerint - jelentette be a MÁV. Zrt. elnök-vezérigazgatója pénteken.



Homolya Róbert online sajtótájékoztatón a járatbővítést nagyon jelentős szolgáltatásfejlesztésnek és a kínálati menetrendben fontos előrelépésnek nevezte.



Az elnök-vezérigazgató kiemelte: Kecskemét önkormányzatának együttműködésével a jövőben elfogadják a helyi közlekedésben megváltott autóbuszbérleteket a Kecskemét-Hetényegyháza és Szolnok felé, a Kecskemét-Kisfái közötti vasúti szakaszokon.



Mint mondta az intézkedésekkel egy lépést tesznek, nemcsak a menetrend egységesítés, nemcsak a helyi- és helyközi közlekedés összehangolása, hanem a legfőbb cél, a tarifaközösség létrehozása felé is, annak érdekében, hogy az utasok egy díjtermék megváltásával egy adott zónán belül akár helyi, akár helyközi közlekedésben az autóbuszt vagy a vonatot egyaránt választhassák.



A jövőben Hetényegyháza és Kecskemét között 11 pár vonat közlekedik majd munkanapokon. Az új járatok többnyire reggel 6 óra és 8 óra 30 perc között, délután pedig 14 és 19 óra között bővítik a kínálatot már december 14-e, hétfőtől.



Homolya Róbert elmondta: bíznak a kedvező fogadtatásban, hogy egyre többen választják majd a közösségi közlekedést az egyéni autózás helyett, hiszen jó menetidőt kínálnak az utazóknak azzal, hogy 17-18 perc alatt el lehet jutni Kecskemétről Hetényegyházára.



Emlékeztetett: 2020 nyarán, amikor döntés született arról, hogy a Volánbusz Zrt. felett a tulajdonosi jogokat a MÁV Zrt. vegye át, akkor egy komoly lehetőséget kaptak, ugyanakkor egy komoly felelősséget is magukra vettek. Egy cégcsoporton belül kell megszervezni az ország teljes vasúti és közúti helyközi közlekedését, illetve nagyon sok helyen a helyi közlekedést is - fogalmazott.



A MÁV és a Volánbusz integrációja révén több térségben is összehangolt vasúti és buszos csatlakozások létesültek, amelyek a közösségi közlekedési rendszer versenyképességét javítják - tette hozzá az elnök-vezérigazgató.



Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét polgármester kiemelte: Budapest után sorra kezdenek felzárkózni a vidéki nagyvárosok is az elővárosi közlekedés megvalósításában. Az új típusú közösségi közlekedésnek a meghonosítása Kecskemétnek is kiemelt feladata.



Emlékeztetett: a 13 ezres lélekszámú városrész, Hetényegyháza és Kecskemét között naponta átlagosan 8 ezer gépkocsi közlekedik, folyamatosak a torlódások, nem ritka az 50 perces utazási idő. Mindezek enyhítése érdekében az önkormányzat, a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft., a KTI Személyszállítási Közszolgáltatási Igazgatóságának Közszolgáltatási Központja, valamint a MÁV Zrt., és a MÁV-START Zrt. hosszú ideig dolgozott azon, hogy a vasúti személyszállítás menetrendjének bővítésével valós alternatívát tudjon nyújtani a személygépjárművel közlekedőknek.

Hangsúlyozta: összhangban a vasúti menetrend változásával Hetényegyházán új helyi, számozott autóbuszvonalakat vezetnek be.



A járatokon két új, tizennyolc személyes Mercedes típusú autóbusz közlekedik majd, körjáratként, vasútállomástól vasútállomásig, érintve a kijelölt megállóhelyeket.



Szintén egy új vonal Kecskeméten a Máriaváros és a Széchenyiváros között közlekedik majd, biztosítva a városon belüli továbbutazást. Ezek a járatok szintén a vonatközlekedéshez igazodnak.



A polgármester emlékeztetett: az elmúlt évben a hetényegyházi állomáson a vasúttársaság elkezdte felújítani az épületet és bővíti a peron kapacitását. A közös fejlesztési tervek között szerepel biciklitárolók, parkolóhelyek, valamint egy buszforduló létesítése. A máriavárosi peront pedig már felújította a MÁV.



A kecskeméti vasútállomásnak jelentős forgalma van, évente csaknem másfél millió utas fordul meg, naponta átlagosan 70 személyszállító vonat indul és érkezik. Tavaly októbertől a kecskeméti vasútállomásra érkezők biztonságos és kényelmes parkolását segíti a 65 személygépkocsi és 50 kerékpár tárolására alkalmas parkoló, amelyet a vasúttársaság saját forrásból épített az önkormányzattal együttműködésben - sorolta Szemereyné Pataki Klaudia.