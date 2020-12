Bűncselekmény

Nem létező maszkokat árult egy barcsi férfi - négy évet kapott

Négy év börtönre ítéltek egy férfit Barcson nem létező mobiltelefonok és maszkok internetes árusításáért - tájékoztatta a Kaposvári Törvényszék csütörtökön az MTI-t.



Az elsőfokú, nem jogerős döntésről azt írták: a bíróság 21 rendbeli csalás bűntettében és 36 rendbeli csalás vétségében mondta ki bűnösnek a 28 éves győri férfit, akivel szemben mintegy 2,5 millió forint értékben vagyonelkobzást rendelt el és kötelezte több mint egymillió forintos kártérítés megfizetésére is.



Az ügyészség korábban azt közölte, hogy az üzletszerűen elkövetett csalás és más vagyon elleni bűncselekmények miatt korábban már büntetett férfi 2019 szeptembere és 2020 márciusa között két internetes felületen is hirdetett mobiltelefonokat, de a vevők hiába várták a készülékeket, miután átutalták a 20 ezer és 250 ezer forint közötti vételárat vagy vételárrészt.



A férfi a koronavírus-járvánnyal összefüggő veszélyhelyzetben "profilt váltott", 2020 márciusában és áprilisában már olyan embereket is becsapott, akik védőmaszkokat akartak vásárolni. Az egyik sértett 30 maszkért több mint 136 ezer forintot utalt előre neki.



A Barcsi Járásbíróság ítélete ellen a vádlott és védője enyhítésért, az ügyész a megítélt polgári jogi igénnyel kapcsolatban fellebbezett.