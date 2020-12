EU-csúcs

Orbán: teljesen ésszerűtlen politikai vitákkal megterhelni a döntéseket

Orbán Viktor a brüsszeli "utolsó tárgyalás" kezdete előtti percekben azt mondta: most segítséget kell nyújtani azoknak, akiknek erre szükségük van. 2020.12.10 16:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Járvány idején, gazdasági bajok idején, teljesen ésszerűtlen politikai vitákkal megterhelni a döntéseinket" - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az Instagram oldalán csütörtökön közzétett videójában.



Orbán Viktor a brüsszeli "utolsó tárgyalás" kezdete előtti percekben azt mondta: most segítséget kell nyújtani azoknak, akiknek erre szükségük van. "Ezt diktálja a józan ész, ennek kell most érvényt szerezzek" - fogalmazott, hozzátéve: "már csak egyetlen dolgom van, hogy bemenjek a farkasverembe".



A miniszterelnök azt mondta: "minden tárgyaláson túl vagyunk, minden előkészítő megbeszélést lefolytattunk. Összes barátunkat összegyűjtöttük, az ellenfeleinket semlegesítettük".



Orbán Viktor kiemelte: az a reményük, hogy a végeredmény szolgálni fogja Magyarország, Lengyelország érdekeit és az egész Európai Unió érdekeit is. Hozzátette: legnagyobb reményük, hogy a "józan ész szempontja" érvényesül majd.