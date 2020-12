Koronavírus

ORFK: szerdán 246-szor intézkedtek szabálytalan maszkviselés miatt

A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 246 emberrel szemben intézkedtek szerdán - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján.



Gál Kristóf azt mondta, hogy a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei hatályba lépése óta 12 265 rendőri intézkedés történt a maszkviselés szabályainak megszegése miatt.



A rendőrök szerdán 221 esetben azért léptek fel, mert közterületen, nyilvános helyen nem tartották be a maszkviselési kötelezettséget. Közülük 38 embert figyelmeztettek, 89 helyszíni bírságot szabtak ki, 93 esetben szabálysértési feljelentést tettek - ismertette.



Hozzátette: szerdán a tömegközlekedési eszközökön és a megállóhelyeken nyolc, üzletekben és bevásárlóközpontokban 17 ember ellen intézkedtek a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt.



A budapesti rendőrök egy vegyeskereskedés hétnapos bezárásáról döntöttek szerdán, mert a bolt tulajdonosa az ellenőrzéskor nem megfelelően viselt maszkot - mondta Gál Kristóf. Hozzátette, hogy ilyen közigazgatási intézkedésre 97 üzlet, létesítmény, szolgáltatási hely esetében került sor a kormányrendelet hatályba lépése óta.



A szóvivő kitért arra is, hogy a kereskedelmi üzletekre, a vendéglátóhelyekre, a szálláshelyekre, valamint a szabadidős létesítményekre vonatkozó korlátozó intézkedések megszegése eddig 576 rendőri fellépést vont maga után. Ebből 161 az üzemeltető vagy a tulajdonos szabályszegésével, 415 az üzletek, létesítmények nyitvatartásával és az üzletben tartózkodás tilalmával volt összefüggésben.



Gál Kristóf közölte: a kijárási tilalmat szerdán 293-an szegték meg, közülük egy ember nem tartotta be a kutyasétáltatásra vonatkozó szabályt. A kijárási korlátozás november 4-étől, a kijárási tilalom november 11-étől van hatályban. November 4-étől a rendőröknek 11 412 szabályszegővel szemben kellett intézkedniük.



A szóvivő szólt arról is, hogy a Magyarországon átutazók ellenőrzésekor a rendőrök tegnap 49 esetben szabtak ki helyszíni bírságot. A beutazási korlátozásokról szóló jogszabály szeptember 1-jei hatályba lépése óta 7188 átutazóval szemben intézkedtek.



Gál Kristóf elmondta, hogy a rendőrök szerdán 19 112 alkalommal ellenőrizték személyesen a házi karanténban lévőket, 6080 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, így most 43 923 ember járványügyi megfigyelése, elkülönítése van hatályban, közülük 3949-en használják az online ellenőrzésre fejlesztett mobilalkalmazást.



A szóvivő utalt rá: szerdán megjelent a Magyar Közlönyben, hogy a kormány a veszélyhelyzeti intézkedések keretében január 11-éig meghosszabbította az ingyenes parkolást is. A döntéssel a tömegközlekedési eszközökön a zsúfoltság csökkentése, ezzel a járvány lassítása a cél.

Gál Kristóf emlékeztetett arra, hogy a tömegközlekedési eszközökön továbbra is kötelező a maszkviselés, és szólt arról, hogy a kormány december 21-én határoz a szentestére vonatkozó szabályokról.