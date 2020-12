Koronavírus

Novák Katalin az idősek vásárlási sávjának felfüggesztését javasolja - videó

Az ünnepek közeledtével mind nagyobb a tumultus, ráadásul egyre többen vannak szabadságon, és nő a feszültség a különböző korosztályok között a védett idősáv miatt. 2020.12.10 15:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A családokért felelős tárca nélküli miniszter javaslatot tesz a kormányfőnek, hogy a karácsonyi időszakra tekintettel függesszék fel az idősek vásárlási sávját.



Novák Katalin csütörtökön a Facebook-oldalán közzétett videóban számolt be az Idősek Tanácsa tagjaival online módon tartott egyeztetéséről. Arról kérdezte őket, milyen tapasztalataik vannak az idősek védett vásárlási idősávjáról.



A tanács tagjai arról számoltak be, egyrészt örültek neki, hogy tudtak élni ezzel a lehetőséggel, sokan ki tudták használni ezt a vásárlásra. Ugyanakkor azt látják, hogy az ünnepek közeledtével mind nagyobb a tumultus, ráadásul egyre többen vannak szabadságon, és nő a feszültség a különböző korosztályok között a védett idősáv miatt. Ezért az Idősek Tanácsa tagjai azt tanácsolják, hogy a karácsonyi időszakra tekintettel, legalább hétvégére, de akár teljes egészében függesszék fel a védett vásárlási idősáv használatát.



Novák Katalin azt mondta: ezt a javaslatot továbbítja Orbán Viktor miniszterelnöknek.



Hulák Zsuzsa, az Idősek Tanácsa szakértője a videóban azt mondta: az idősávot köszönettel vették az kedvezményezettek. Ki is használták, amennyire lehetett, bár sok esetben el kellett térniük ettől, mert más időpontban kényszerültek vásárolni. Hozzátette: azt érzékelték, hogy a fiatalok sok esetben nem tudnak megfelelőképpen vásárolni, különösen hétvégén. Ez azért feszíti a családokat, mert a fiatalok este tovább dolgoznak, és hétkor az üzletek bezárnak, így ők már nem jutnak megfelelő áruhoz - jelezte.



Csütörtökön a kereskedelmi szervezetek is az idősek vásárlási sávjának felfüggesztését kérték az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól.