Ünnep

Szilveszter: tilos idén a tüzijátékok árusítása és használata!

Az idei szilveszteri bulik elmaradásával párhuzamosan nem engedélyezik a petárdák és tűzijátékok árusítását sem. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki Kormányinfóján bejelentette: idén a petárdák, tűzijátékok árusítása ÉS HASZNÁLATA is szigorúan tilos.



Az intézkedés minden állatszerető ember számára üdvözítő, hiszen évente több száz kutya riad meg a petárdázástól, hogy aztán kiszökve akár kilométereket is meneküljön félelmében. A Magyar Állatvédelem.hu szerint az ilyen esetek gyakran végződnek az állat halálával, hiszen nem egyszer autóbalesetek áldozataivá válnak, vagy olyan távolságra kerülnek otthonuktól, ahonnan már nem képesek hazatalálni.



De nem csak a kutyusok számára lesz békés az év utolsó napja, a madarak esetében is számos esetben felhívták már az állatvédő szervezetek a figyelmet a pirotechnika káros hatásaira.