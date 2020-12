Ügyészség

Meghalt egy beteg, miután rossz gyógyszert adott be neki - vádat emeltek egy ápoló ellen Zalában

Vádat emeltek egy ápoló ellen, aki a Zala Megyei Szent Rafael Kórház sürgősségi osztályán nem az orvos által előírt gyógyszert adta be egy betegnek, az idős férfi pedig nem sokkal később meghalt - tájékoztatta a Zala Megyei Főügyészség szóvivője szerdán az MTI-t.



Pirger Csaba közölte: a 30 éves zalaegerszegi ápoló szabadfoglalkozású egyéni vállalkozóként tevékenykedett a kórházban, az orvos utasítása alapján önállóan végezte el a gyógyszerek beadását.



Tavaly szeptemberben a mentők szállítottak a sürgősségi osztályra egy 93 éves, fokozódó fulladásérzéssel és nehézlégzéssel küzdő férfit, akinek az orvos egy ampulla intravénás injekciót és két kapszula gyógyszert írt elő. Ezt az utasítást az orvos szóban közölte az ápolóval, a szintén jelen lévő orvosírnok pedig írásban rögzítette a beteg kezelési lapján.



Az ápoló figyelmetlenségből a két kapszula, szájon át bevehető gyógyszer helyett egy olyan injekciót adott be intravénásan a betegnek, amit az orvos nem írt elő. Ettől a páciens néhány másodperc múlva rosszul lett, a keringése összeomlott, és minden lehetséges eljárás ellenére - amelyekben az ápoló is részt vett -, kétszeri újraélesztés után meghalt.



A vádirat szerint a halál közvetlen oka heveny keringési elégtelenség volt, amelyhez az ápoló által tévesen beadott injekció okozta szívmegállás, illetve az újraélesztés után kialakult sav-bázis zavar vezetett. Abban azonban, hogy a hosszasan végzett újraélesztés eredménytelen volt, a páciens meglévő megbetegedéseinek is meghatározó szerepük volt.



A Zalaegerszegi Járási Ügyészség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat az ápoló ellen.