Koronavírus

NNK: ügyeljünk a védekezésre és bízzunk a vakcinában!

2020.12.09 13:27 MTI

A járványügyi szabályok betartására és a védőoltások iránti bizalom fenntartására kérte a lakosságot a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján szerdán.



Galgóczi Ágnes arról beszélt: a védelmi intézkedések nagyon fontosak a fertőzés terjedésének megakadályozásában, ezért a január 11-ig meghosszabbított járványügyi intézkedések betartását kértik.



Úgy fogalmazott: a koronavírus-járvány kezdete óta gyökeresen "megváltozott az életünk, teljesen átalakultak szokásaink", a munkavégzés körülményei, "rákényszerültünk a változásokra, szembe kell néznünk azokkal a bizonytalanságokkal", amit egy fertőzés okozhat a családban, de "szembe kell néznünk" kockázatokkal és egyéni veszteségekkel is. Ez mindenkinél szorongást, illetve stresszt válthat ki, ami a közelgő ünnepi időszakban még fokozódhat is - jegyezte meg.



Az osztályvezető azt kérte, hogy a karácsonyi készülődés során mindenki fokozottan ügyeljen a járványügyi szabályok betartására, különösen a zsúfolt helyeken, például bevásárlóközpontokban, mert ezek kritikus pontjai a fertőzés terjedésének.



Mint mondta, nagyon fontos a maszkviselés, a szociális távolság és az egyéb higiénés szabályok betartása, de a specifikus védekezés a védőoltás.



A hatóságok, illetve a szakemberek azon dolgoznak, hogy a magyar lakosság számára is elérhető legyen a biztonságos és hatékony vakcina a közeljövőben - jelentette ki. Az osztályvezető azt kérte, az emberek bízzanak a szakemberek véleményében és csak hivatalos forrásokból tájékozódjanak az elérhető védőoltásokról, azok hatásairól, illetve az előforduló oltási reakciókról.



A védőoltások már bizonyítottak. Számos fertőző betegség van, amely vakcinával megelőzhető. Magyarországon széles körű bizalom övezi a védőoltásokat. "Kérek mindenkit, hogy ezt a bizalmat továbbra is tartsa fenn!" - mondta a szakember, nyomatékosítva, hogy mindenki csak a szakértők által adott információkra támaszkodva hozzon döntést arról, a koronavírus ellen elérhető vakcinákat igénybe veszi-e.



Emlékeztetett: elindult a vakcinainfo.gov.hu oldal, ahol előzetesen lehet regisztrálni a koronavírus elleni vakcinára. Hangsúlyozta: a honlapon az oltási igény felmérése történik, a regisztráció nem kötelez senkit sem arra, hogy igénybe vegye a védőoltást.



Hozzátette: amennyiben lesz engedélyezett és elérhető vakcina, arról folyamatosan tájékoztatást nyújtanak többek között ezen az oldalon is. Szólt arról is, hogy mivel a kezdeti időszakban korlátozott mennyiségű védőoltás áll majd rendelkezésre, az oltási terv alapján először a védekezésben résztvevők kapják meg azt.





Galgóczi Ágnes elmondta azt is, hogy kedden 3221-gyel, 258 588-ra emelkedett a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 160, többségében idős, krónikus beteg, ezzel 6280-ra emelkedett az elhunytak száma. Kórházban 7945 beteget kezelnek, 661-en vannak lélegeztetőgépen.



Az osztályvezető kérdésre válaszolva közölte: még nincs engedélyezett vakcina, de ha lesz, akkor mindenki számára elérhetők és nyilvánosak lesznek a beadás rendjére vonatkozó szabályok, így az is, milyen oltási reakciók alakulhatnak ki. Hozzátette: emellett az oltóorvosnak is kötelező tájékoztatást adnia arról, hogy az oltás milyen hatékonysággal, oltási reakciókkal járhat.



Arra a kérdésre, hogy az általános iskolásoknak is érdemes-e beadatni az oltást, azt mondta, ezt az adott vakcina fogja eldönteni. Mint mondta, a vakcina engedélyezési okirata fogja tartalmazni, mely korcsoportokban lehet a vakcinát felhasználni, és ami a gyermekkorban is ajánlott, azt érdemes lesz beadatni.