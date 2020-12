Koronavírus

Bódi Guszti pizzafutárnak állt a járvány alatt

"Van némi megtakarításunk, de azt nem szeretnénk elherdálni. az unokám bejelentette, hogy jelentkezik az egyik ételkiszállító céghez futárnak, mi pedig áldásunkat adtuk a tervére, mi több, én magam is rendszeresen segítek neki, hiszen sajnos bőven van szabadidőm" - mondta Bódi Guszti a Borsnak.



Bódi hozzátette, hogy van, hogy kilenc-tíz órát is járják az utcákat, de legalább addig is együtt vannak. "Ha például az unokám egy környéken több címet kap, akkor beülünk a kocsijába, és miközben ő az egyik házba becsenget, én viszem ki az ételt a másikba. Baseballsapkát és maszkot is viselek, de ha felismernek, na­gyon örülnek nekem."