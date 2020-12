Járvány

'Nem éreztem szagokat, ízeket' - Bangó Margit is elkapta a koronavírust

A Kossuth-díjas énekesnő már túl van a nehezén, és azt is tudja, hogy ezt minek köszönheti. 2020.12.09 08:27 ma.hu

A Kossuth-díjas énekesnő, Bangó Margit is elkapta néhány hete a koronavírust, de szerencsére már túl van a nehezén.



"Nem éreztem szagokat, ízeket és legyengültem. Szerencsémre január óta sok vitamint szedek, aminek köszönhetően az immunrendszerem, így viszonylag könnyen leküzdöttem a kórt. Ráadásul jó az orvosom, és Isten is vigyáz rám" - mondta a Borsnak, majd a vakcináról is megosztotta a véleményét: "Ez a vírus más, mint az influenza. Sokkal komolyabb, és ennek megfelelően is kell kezelni. Hogy beoltatom-e majd magamat ellene, még nem tudom, ebben mindenképpen az orvosom véleményét fogom kikérni."